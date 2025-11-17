Охота на переписки: мошенники взяли штурмом Telegram

В июле было зафиксировано свыше 11 тысяч новых доменов, что стало пиком активности.

В течение первых шести месяцев 2025 года специалисты обнаружили более двадцати тысяч сайтов, созданных с целью получения контроля над учетными записями пользователей в мессенджере Telegram.

Начиная с июля, активность таких ресурсов значительно увеличилась: за период с июля по ноябрь выявлено уже сорок две тысячи подобных сайтов. Этот показатель превышает результаты первой половины года более чем вдвое.

Максимальное количество мошеннических доменов пришлось на июль — за этот месяц найдено свыше одиннадцати тысяч подобных страниц.

Как отмечают эксперты BI.ZONE Digital Risk Protection, рост связан с увеличением интереса к использованию внутренней валюты мессенджера «Звезды» и цифровой валюты Toncoin, сообщают «Известия».

С середины лета возможности проведения финансовых операций с их помощью были расширены, что усилило привлекательность Telegram для мошенников.

Помимо фишинговых сайтов, специалисты выявили свыше четырех с половиной тысяч фальшивых публикаций на различных сервисах внутри Telegram. Общая потенциальная аудитория этих сообщений превысила семьдесят четыре миллиона пользователей.

В комментариях к сообщениям злоумышленники писали от имени «победителя розыгрыша», как правило, утверждая, что он выиграл крупную сумму, воспользовавшись одним из ресурсов, где якобы проводятся акции известных онлайн-магазинов.

Такие комментарии обязательно дополнялись ссылкой на поддельный сайт, который использовался для дальнейшего обмана пользователей. Фрагмент одного из сообщений приводится дословно:

«Я тоже не верил, что реально выиграю, но все пришло! Забирайте свой приз, вот мой любимый сайт».

Эксперты подчеркивают, что основная цель таких публикаций — получить доступ к личным данным и средствам пользователей.

Ранее сообщалось, что за последние два года также наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных в мошеннические схемы. Этот показатель за указанный период вырос на тридцать процентов.