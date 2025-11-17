Не вступление, а выход: петербуржец уговорил мужчину «выкупить душу» при расставании с «масонским орденом»

Дело в отношении Никиты Борецкого, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, было сначала зарегистрировано в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга.
Позже материалы направили для рассмотрения в Приморский районный суд. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
По материалам дела, в феврале 2025 года Борецкий через мессенджер предложил гражданину вступить в некий «Масонский орден». Согласившись, потерпевший стал выполнять различные «обряды» по просьбе Борецкого, которые тот придумывал для поддержания доверия.
Когда жертва решила выйти из так называемой организации, ей сказали, что это грозит серьезными духовными последствиями.
Борецкий уверял потерпевшего, что при выходе «душа подвергнется проклятию», и ему поверили. Чтобы избежать этого, Борецкий требовал деньги — сначала 66 666 рублей, затем ещё 666 666 рублей.
Полученные суммы он просил вложить в эзотерическую книгу в одном из книжных магазинов на Невском проспекте и затем забирал эти средства.
Позже Борецкий заявил о новой необходимости пожертвовать «ордену» ценный мотоцикл марки «Harley Davidson Road King» для полного «выкупа души» и отказа от материальных ценностей. Оценочная стоимость этого транспорта составила полтора миллиона рублей.
В результате действий Борецкого у потерпевшего было похищено 2,2 миллиона рублей.