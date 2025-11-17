Городовой / Город / Куда тянет в Северной столице: Борис Пиотровский назвал одно из любимых мест Петербурга
Куда тянет в Северной столице: Борис Пиотровский назвал одно из любимых мест Петербурга

Опубликовано: 17 ноября 2025 19:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

У вице-губернатора Петербурга сохраняются тёплые воспоминания о месте, которое было важно для него в молодости.

Борис Пиотровский, занимающий должность заместителя главы городского правительства Петербурга, поделился в телеграм-канале своим любимым местом в городе на Неве.

Им для вице-губернатора является Дом Книги в центре Петербурга. Он признался, что считает этот магазин одним из своих любимых уголков города.

Как заметил Пиотровский, его тёплые воспоминания о Доме Книги берут начало ещё в юности, когда он только начинал серьезно интересоваться литературой.

По словам Бориса Пиотровского:

«С ним у меня связаны теплые воспоминания из юношества — тогда я только начинал заниматься книгами. А еще это был один из первых наших совместных проектов с Комитетом по печати.
Разрабатывая новую концепцию в 2022 году, мы привлекли лучших дизайнеров. Над перезапуском трудилась команда, которая также работала над интерьером “Подписных изданий”».

Чиновник подчеркнул, что сейчас на трёх этажах Дома Книги разместили более ста тысяч наименований, среди которых встречаются редкие и труднодоступные издания.

Ранее горожанам сообщали о появлении нового ледового катка в Санкт-Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
