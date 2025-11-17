Куда тянет в Северной столице: Борис Пиотровский назвал одно из любимых мест Петербурга

Борис Пиотровский, занимающий должность заместителя главы городского правительства Петербурга, поделился в телеграм-канале своим любимым местом в городе на Неве.
Им для вице-губернатора является Дом Книги в центре Петербурга. Он признался, что считает этот магазин одним из своих любимых уголков города.
Как заметил Пиотровский, его тёплые воспоминания о Доме Книги берут начало ещё в юности, когда он только начинал серьезно интересоваться литературой.
По словам Бориса Пиотровского:
«С ним у меня связаны теплые воспоминания из юношества — тогда я только начинал заниматься книгами. А еще это был один из первых наших совместных проектов с Комитетом по печати.
Разрабатывая новую концепцию в 2022 году, мы привлекли лучших дизайнеров. Над перезапуском трудилась команда, которая также работала над интерьером “Подписных изданий”».
Чиновник подчеркнул, что сейчас на трёх этажах Дома Книги разместили более ста тысяч наименований, среди которых встречаются редкие и труднодоступные издания.
