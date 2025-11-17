Где гонка за квадратными метрами жарче? Петербург — второй по числу заявок на ипотеку

Покупатели квартир на вторичном рынке в России сейчас могут заметно уменьшить сумму сделки благодаря высокому уровню уступок, которые готовы делать продавцы.
Эксперты отмечают, что это открывает возможность для значительной экономии при оформлении ипотеки, позволяя снизить как регулярные выплаты, так и итоговую переплату, сообщают «Известия»
Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина рассказала:
«Большинство покупателей сейчас стараются найти варианты вторичных квартир, где собственники заинтересованы в срочной продаже и готовы делать дисконт от 10% и выше».
По её словам, при снижении стоимости квартиры на 15% и первоначальном взносе 60% сроком на 20 лет под 18,99% переплата становится сравнима с теми условиями, что обычно доступны при ставке в 10,7%.
Дыдалина также отметила, что размер уступок по всей стране находится на максимуме за последние годы и превышает 6–6,4%.
Осенью 2023 года Самара стала лидером по доле заявок на рыночную ипотеку среди крупных городов — 52%. В число городов с наибольшей активностью на рынке вторичного жилья также вошли:
- Санкт-Петербург — 50,7%
- Москва — 45%
- Екатеринбург — 43,8%
- Красноярск — 43,6%
- Казань — 42,6%
- Омск — 40,5%
- Челябинск — 37,4%
- Уфа — 37%
- Нижний Новгород — 35%
Самый низкий уровень активности фиксируется в Ростове-на-Дону, где на рыночную ипотеку приходится лишь 18,1% заявок.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время государственная поддержка жилищных кредитов будет уменьшаться, и значимые изменения затронут льготные программы.
Эксперты предполагают постепенное увеличение доли обычных жилищных кредитов, что связано как с будущими ограничениями по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года, так и с ожиданиями снижения ключевой ставки Центрального банка.
В заключение Дыдалина добавила:
«Нельзя исключать, что в будущем году доля стандартной ипотеки в общем объеме заявок может превысить 60%».