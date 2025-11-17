Иностранцы потянулись в Северную столицу: поездок в Петербург стало на 15% больше

Санкт-Петербург занял одну из ведущих позиций среди городов, которые чаще всего выбирают для путешествий гости из других стран. По итогам прошедших месяцев текущего года количество иностранных визитов в Северную столицу увеличилось на 15 процентов, пишет РИА Новости.
В первой половине рейтинга также оказались Москва и Московская область.
За девять месяцев этого года зарубежные туристы осуществили 3,6 миллиона поездок по стране. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 3,1 миллиона.
Москва сохранила лидерство, увеличив поток иностранных гостей на 11 процентов — до 1,8 миллиона поездок.
Что касается Санкт-Петербурга, сюда за тот же период совершено 594 тысячи визитов иностранных путешественников, что на 15 процентов выше результата прошлого года.
Московская область вышла на третье место, сумев почти вдвое увеличить число зарубежных гостей — теперь оно составляет 177 тысяч поездок, в то время как ранее этот регион занимал пятую позицию.
Ранее сообщалось, что в ноябре Санкт-Петербург принял свыше 300 тысяч туристов.