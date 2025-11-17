Городовой / Город / Иностранцы потянулись в Северную столицу: поездок в Петербург стало на 15% больше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Куда тянет в Северной столице: Борис Пиотровский назвал одно из любимых мест Петербурга Город
Ноябрю наперекор: в какие дни разведут мосты в Петербурге Город
«Кислотный» лук больше не страшен: 5 проверенных способов забыть о слезах Общество
Где гонка за квадратными метрами жарче? Петербург — второй по числу заявок на ипотеку Город
«Никто ж почву эту есть не будет и останки»: оправдан ли страх петербуржцев перед Митрофаниевским кладбищем Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Иностранцы потянулись в Северную столицу: поездок в Петербург стало на 15% больше

Опубликовано: 17 ноября 2025 17:30
Иностранцы потянулись в Северную столицу: поездок в Петербург стало на 15% больше
Иностранцы потянулись в Северную столицу: поездок в Петербург стало на 15% больше
Городовой ру

Санкт-Петербург вошёл в тройку самых популярных российских регионов у иностранных туристов.

Санкт-Петербург занял одну из ведущих позиций среди городов, которые чаще всего выбирают для путешествий гости из других стран. По итогам прошедших месяцев текущего года количество иностранных визитов в Северную столицу увеличилось на 15 процентов, пишет РИА Новости.

В первой половине рейтинга также оказались Москва и Московская область.

За девять месяцев этого года зарубежные туристы осуществили 3,6 миллиона поездок по стране. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 3,1 миллиона.

Москва сохранила лидерство, увеличив поток иностранных гостей на 11 процентов — до 1,8 миллиона поездок.

Что касается Санкт-Петербурга, сюда за тот же период совершено 594 тысячи визитов иностранных путешественников, что на 15 процентов выше результата прошлого года.

Московская область вышла на третье место, сумев почти вдвое увеличить число зарубежных гостей — теперь оно составляет 177 тысяч поездок, в то время как ранее этот регион занимал пятую позицию.

Ранее сообщалось, что в ноябре Санкт-Петербург принял свыше 300 тысяч туристов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью