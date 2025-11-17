Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду

Певица Татьяна Буланова рассказала о причинах прекращения работы своего ресторана в Санкт-Петербурге.
Она пояснила, что проект перестал приносить доход, а совмещать контроль за заведением с гастролями и личной жизнью было всё труднее, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург»
Певица добавила:
«Я постоянно разрывалась между работой и личными делами. В основном этим занимался мой муж. Я же выступала как лицо проекта».
Артистка не собирается возвращаться к предпринимательской деятельности. Все её усилия теперь направлены на творчество и новые музыкальные проекты.
Ранее «Городовой» писал, что на месте бывшего ресторана Булановой в Северной столице работает другое заведение.