Городовой / Город / Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Куда тянет в Северной столице: Борис Пиотровский назвал одно из любимых мест Петербурга Город
Ноябрю наперекор: в какие дни разведут мосты в Петербурге Город
«Кислотный» лук больше не страшен: 5 проверенных способов забыть о слезах Общество
Где гонка за квадратными метрами жарче? Петербург — второй по числу заявок на ипотеку Город
«Никто ж почву эту есть не будет и останки»: оправдан ли страх петербуржцев перед Митрофаниевским кладбищем Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду

Опубликовано: 17 ноября 2025 16:30
Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду
Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Основными вопросами бизнеса занимался ее супруг.

Певица Татьяна Буланова рассказала о причинах прекращения работы своего ресторана в Санкт-Петербурге.

Она пояснила, что проект перестал приносить доход, а совмещать контроль за заведением с гастролями и личной жизнью было всё труднее, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург»

Певица добавила:

«Я постоянно разрывалась между работой и личными делами. В основном этим занимался мой муж. Я же выступала как лицо проекта».

Артистка не собирается возвращаться к предпринимательской деятельности. Все её усилия теперь направлены на творчество и новые музыкальные проекты.

Ранее «Городовой» писал, что на месте бывшего ресторана Булановой в Северной столице работает другое заведение.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью