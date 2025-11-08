Городовой / Город / Неожиданная рокировка: что теперь на месте ресторана Булановой в Петербурге
Опубликовано: 8 ноября 2025 01:00
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

В настоящее время на втором этаже заведения проводятся ремонтные работы.

В доме на улице Марата, где ранее располагался ресторан, принадлежавший Татьяне Булановой, начал работу новый ресторан под другим названием, сообщает 78.ru.

Сотрудники продолжают обслуживать посетителей по прежнему меню. На втором этаже здания проводится обновление интерьера и ремонтные работы.

Ранее певица сообщила своим подписчикам в социальной сети, что закрывает ресторан «Гастрономика по-новому». Открытие заведения состоялось в 2023 году, когда его владелицей стала Буланова.

По словам артистки, ресторан был подарен ей Валерием Рудневым накануне их бракосочетания.

Стоимость ресторана составляла 50 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
