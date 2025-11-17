Городовой / Город / «Золотая» стоянка пустеет: в Петербурге за парковку по завышенным тарифам платят на четверть реже
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду Город
«Термобелье вместо лишнего свитера»: что носят сами стилисты в лютый холод Общество
Подготовка к Новому году в два счета: как ИИ составит план, список подарков и меню Город
«Эти периоды часто нужно подтвердить документами»: как превратить свой труд в пенсионные баллы Общество
Неожиданная арифметика богатства: Петербург обошёл Осло и Ричмонд Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

«Золотая» стоянка пустеет: в Петербурге за парковку по завышенным тарифам платят на четверть реже

Опубликовано: 17 ноября 2025 13:21
«Золотая» стоянка пустеет: в Петербурге за парковку по завышенным тарифам платят на четверть реже
«Золотая» стоянка пустеет: в Петербурге за парковку по завышенным тарифам платят на четверть реже
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге всё больше жителей предпочитают отказываться от платных парковок из-за их высокой стоимости.

В Санкт-Петербурге после того, как стоимость парковки увеличилась, многие автомобилисты стали реже оплачивать стоянку, однако количество нарушений, связанных с неоплатой, также уменьшилось.

Число подобных случаев снизилось примерно с 67 тысяч до 46,5 тысячи за определённый период.

Таковы предварительные данные работы новой системы расчёта в платных парковочных зонах, о чём проинформировали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Отмечается, что машин, припаркованных в зонах единой городской парковки, стало меньше. Особенно заметно это в Центральном районе, где ранее число платежных операций в месяц достигало 4,4 миллиона.

Теперь, если судить по статистике, заметен общий спад числа транзакций.

На фоне новых правил количество выявленных случаев неоплаты парковки уменьшилось более чем на 30 процентов. Ранее зафиксированные почти 67 тысяч фактов нарушений сократились почти до 46,5 тысячи. Такая динамика наблюдается после введения изменений в тарифной системе.

Ранее сообщалось, что городское приложение для оплаты стоянки прошло модернизацию. Теперь, благодаря различным цветам на карте, водители могут легко узнать, насколько загружены улицы, а также увидеть стоимость услуг.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью