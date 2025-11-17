«Золотая» стоянка пустеет: в Петербурге за парковку по завышенным тарифам платят на четверть реже

В Санкт-Петербурге после того, как стоимость парковки увеличилась, многие автомобилисты стали реже оплачивать стоянку, однако количество нарушений, связанных с неоплатой, также уменьшилось.
Число подобных случаев снизилось примерно с 67 тысяч до 46,5 тысячи за определённый период.
Таковы предварительные данные работы новой системы расчёта в платных парковочных зонах, о чём проинформировали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Отмечается, что машин, припаркованных в зонах единой городской парковки, стало меньше. Особенно заметно это в Центральном районе, где ранее число платежных операций в месяц достигало 4,4 миллиона.
Теперь, если судить по статистике, заметен общий спад числа транзакций.
На фоне новых правил количество выявленных случаев неоплаты парковки уменьшилось более чем на 30 процентов. Ранее зафиксированные почти 67 тысяч фактов нарушений сократились почти до 46,5 тысячи. Такая динамика наблюдается после введения изменений в тарифной системе.
Ранее сообщалось, что городское приложение для оплаты стоянки прошло модернизацию. Теперь, благодаря различным цветам на карте, водители могут легко узнать, насколько загружены улицы, а также увидеть стоимость услуг.