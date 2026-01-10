Мелкий шрифт больше не спасёт: в России ужесточили штрафы за навязывание дополнительных услуг

Максимальный размер штрафа за нарушение составляет 500 тысяч рублей.

В России увеличили размеры штрафов за принуждение покупателей к оплате дополнительных товаров, работ или услуг.

Теперь должностные лица при таком нарушении будут платить до 150 тысяч рублей, а для организаций санкция составляет до 500 тысяч рублей. Новые правила начали действовать с 9 января, сообщает на сайте Госдумы.

За последние три года подобных случаев становится все больше: в 2022 году выявили 782 случая, в 2023-м — 3179, а за 2024 год подобных обращений было уже 4132.

Граждане по-прежнему часто жалуются на попытки навязать платные услуги. Наиболее распространенными ситуациями остаются приобретение авиационных или железнодорожных билетов, оформление банковских продуктов и обращение за медицинской помощью.

Председатель Государственной Думы сообщил: жалоб от населения меньше не становится.

По мнению парламентариев, ужесточение наказания позволит лучше защитить права потребителей от действий недобросовестных продавцов.

В апреле 2025 года в законодательство был введён прямой запрет на навязывание оплачиваемых дополнительных товаров и услуг.

Представители нижней палаты парламента пояснили, что повышение штрафов направлено именно на усиление гарантий со стороны закона.

Также ранее в публичном пространстве обсуждали инициативу изменить порядок взыскания штрафов за парковку автомобилей на скрытых под снегом газонах в Петербурге.

Ожидается, что новые подходы к административной практике позволят повысить справедливость взысканий в подобных ситуациях.

