Петр I лично сажал их в 1708 году: у 300-летних дубов из СПб история богаче, чем у некоторых политиков

Петербург, город, неразрывно связанный с именем Петра Великого, продолжает хранить его наследие самыми неожиданными способами. История, замеченная на улице Верности, раскрывает целую национальную программу, уходящую корнями в XVIII век.

Два скромных деревца, растущих напротив школы ФК «Зенит», оказались не просто саженцами, а потомками самого знаменитого дуба Летнего сада.

Тайна уцелевших саженцев

Во время прогулки по улице Верности горожанин обратил внимание на два небольших дубка, высаженных администрацией Калининского района. По словам очевидцев, изначально их было посажено четыре, но до наших дней дожили лишь двое.

Эти саженцы были выращены из желудей дерева, растущего в Летнем саду — месте, которое сам Петр I освятил своим участием в закладке дубовой рощи в 1708 году.

Погружение в интернет-источники, в частности на сайт СПбГУ, позволило прояснить происхождение этих растений.

Оказывается, эти деревья являются частью масштабного проекта — «Всероссийская дубрава императора Петра Великого», организованного Русским музеем.

Дуб-памятник и традиция сбора

Предыстория проекта впечатляет. В 1708 году для создания дубовой рощи в Летнем саду были привезены 60 взрослых дубов, и в посадке лично участвовал Петр I.

Один из этих монарших современников стоит в Летнем саду по сей день. Весной 2014 года этот дуб получил высокий статус — «Дерево - памятник живой природы» от сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы».

С этого момента зародилась традиция: собирать желуди с мемориального дуба, проращивать их в Летнем саду, а затем дарить подросшие, крепкие дубки музеям, заповедникам, администрациям городов и учебным заведениям.

География потомков и таинственный реестр

К настоящему времени, в рамках проекта высажено уже 547 дубков в более чем 50 городах России, а также за рубежом — во Франции, Великобритании, Нидерландах, Эстонии и Армении. Все эти деревья внесены в специальный «Реестр потомственных саженцев», доступный на официальном сайте.

Дубки на улице Верности, по данным реестра, зарегистрированы под номерами 181–185. Однако история пяти саженцев оказалась сложнее, чем кажется:

“На самом деле изначально их было 5 (тут ошибки нет)”, — просто один саженец (номер 185) был передан Ленинградскому Металлическому заводу.

Это связано с тем, что в акции участвовала компания «Силовые машины» — давний партнер Русского музея.

Вопросы к реестру и судьбе деревьев

На сайте доступна даже интерактивная карта для поиска “детишек дуба Петра Великого”. Однако, как выяснилось, место посадки петербургских саженцев отмечено неточно — с ошибкой примерно в 300 метров.

В настоящий момент на месте посадок отсутствует даже табличка. Возникает закономерный вопрос о судьбе проекта:

“Потому что последнее в реестре дерево было посажено 26.10.2024 года в г. Волжский”.

Не застопорилась ли акция?

“А так, вообще интересно, если деревья внесены в реестр, но по факту их нет, то какой смысл в этом реестре…”.

Если растения погибают, “надо следить за ними и сажать ещё раз, если деревья, например, случайно скосили”.

Идея, безусловно, прекрасная — сохранить живую связь с основателем города. Остается надежда, что два уцелевших дубка на улице Верности вырастут в крепкие деревья, не дав угаснуть этой славной традиции.

