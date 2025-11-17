Городовой / Город / Скользкий сюрприз для Петербурга в начале недели: мокрый снег и гололедица
Скользкий сюрприз для Петербурга в начале недели: мокрый снег и гололедица

Опубликовано: 17 ноября 2025 05:14
В Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидается температура воздуха от минус одного до плюс одного градуса.

Начало недели в Санкт-Петербурге отличается облачностью с кратковременными прояснениями. По прогнозу, возможен мокрый снег, а на дорогах и тротуарах появится гололедица. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Температура воздуха в городе будет находиться в пределах от минус одного до плюс одного градуса. В Ленинградской области столбик термометра опустится до минус трёх, а максимальные дневные значения могут достигнуть двух градусов тепла.

Во вторник ночью температура в Петербурге опустится до минус одного — минус трёх градусов, днем сохранится от минус одного до плюс одного градуса. В отдельных районах вновь возможны снег и гололедица.

Жителей Северной столицы предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, в том числе сильном ветре и обледенении дорожного покрытия. Власти и синоптики просят соблюдать осторожность на улицах.

Юлия Аликова
