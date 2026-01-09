Где в Петербурге «Пряничный домик», который «испекли» для булочника: секретная история самого сказочного особняка

Что на самом деле случилось с самой дорогой дачей?

Петербург хранит немало архитектурных жемчужин, но среди них есть одна, обладающая поистине сказочной репутацией — дача Гаусвальд на Каменном острове.

Этот “пряничный домик”, изначально созданный для супруги петербургского булочника, регулярно становился декорацией для отечественных кинолент.

Недавно отреставрированный и обретший свой исторический оливковый цвет, особняк быстро обзавелся новыми способами самоизоляции от любопытных взглядов.

Архитектурный шедевр “испечён” для капризной дамы

История этого чуда началась на рубеже веков. В конце XIX века, когда потомки герцога Мекленбург-Стрелицкого начали сдавать в аренду участки на Каменном острове, предложением воспользовалась Евгения Гаусвальд — жена столичного булочника.

В 1898 году для строительства особняка были приглашены молодые архитекторы Владимир Чагин и Василий Шене. Перед ними стояла необычная задача: не просто возвести жильё, а буквально-таки «испечь» новый дом.

Сам Василий Шене отмечал, что стиль у дачи — «новый, с преобладанием мотивов американских деревянных построек».

Загадочность этого стиля побуждает вспомнить иллюстрации Александра Бенуа, где изображен “заколдованный дом сморщенной старушки-сказочницы из шоколада и пастилы”.

Несомненно, дача Гаусвальд стала не только ранним воплощением пряничного домика, но и одним из первых зданий в стиле модерн на территории России.

В зависимости от освещения особняк меняет свой облик: в серое промозглое утро он напоминает “замки из предместий Англии”, а в солнечный день похож на “огромный торт с богатым декором и сложной конструкцией”.

Смена владельцев и эпоха разрухи

Семья Гаусвальд владела архитектурным великолепием недолго — всего три года. Затем дачу выкупил князь Анатолий Демидов, представитель знаменитой династии промышленников.

Последовали новые переходы собственности, и последней перед революцией владелицей стала Клара Шварц, жена действительного статского советника.

После прихода большевиков особняки Каменного острова оказались брошенными, так как прежние хозяева поспешили эмигрировать. Новое правительство не успело провести национализацию, и на время дачи облюбовали петроградские беспризорники.

Однако уже в 1918 году особняк был передан под нужды третьей детской колонии имени Луначарского. Воспитанники не отличались бережным отношением к наследию: цветные витражные стекла со свинцовыми вставками они, по свидетельствам, использовали “в качестве грузил для удочек”.

В 1923 году беспризорников сменил профилакторий Ленинградского металлического завода, который занимал здание на долгие годы.

Борьба за сохранение и новые барьеры

В начале 90-х дача Гаусвальд, уже признанная объектом культурного наследия, была продана частной компании. Неотапливаемый дом медленно разрушался, и к началу 2000-х его состояние стало плачевным — здание оказалось под угрозой сноса.

Градозащитникам удалось отстоять особняк от уничтожения. С декабря 2003 года владельцем бессменно числится компания «Импульс».

Реставрационные работы по проекту архитектора Рафаэля Даянова начались только в 2017 году и продолжались два года. Начальная смета в 300 миллионов рублей, по слухам, значительно выросла.

Однако полюбоваться результатом горожанам вновь не удалось. Практически сразу после завершения реставрации дача Гаусвальд была обнесена высоким забором из непрозрачного полимерного материала.

Впоследствии по решению суда этот несогласованный барьер пришлось демонтировать.

Взамен предприимчивые собственники высадили ели по периметру участка, чтобы “в недалеком будущем полноценно рассмотреть дачу Гаусвальд можно будет только на фотографиях”.

На одном из вспомогательных строений также появилась табличка, предупреждающая, что “несанкционированная съемка запрещена”.

Легенда кинематографа

Узнаваемость дачи достигла всесоюзного, а затем и международного уровня после выхода фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В Петербурге ее часто знают именно как дом Ирэн Адлер.

Кроме того, особняк фигурировал в таких картинах, как «Дон Сезар де Базан», «Летучая мышь», «Без семьи» и «Марица». В его стенах играли такие мэтры, как Василий Ливанов, Михаил Боярский и Николай Караченцов.

Дом, безусловно, является настоящей легендой, а найти его можно по адрессу Большая аллея, 12-14/32, Санкт-Петербург.

