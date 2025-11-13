Городовой / Город / Билеты на двоих: психолог объяснила, почему отпуск лучше проводить вместе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Призрак в доме: как обмануть злоумышленников и сохранить спокойствие Общество
«Забота» на продажу: семья из Петербурга, торгуя землёй для многодетных, выкачала из бюджета свыше 33 млн Город
Подорожал на 3%: новогодний Оливье в Петербурге обойдется в 251 рубль Город
Замок на замке: 14 ноября Михайловский не пустит гостей Город
Отсчёт пошёл: в Петербурге раскрыли, когда загудят экскаваторы Широтной магистрали Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Билеты на двоих: психолог объяснила, почему отпуск лучше проводить вместе

Опубликовано: 13 ноября 2025 13:00
Билеты на двоих: психолог объяснила, почему отпуск лучше проводить вместе
Билеты на двоих: психолог объяснила, почему отпуск лучше проводить вместе
Городовой ру

Эксперт отметила, что доверие в семье укрепляется общими поездками.

Психолог Екатерина Добрынина советует семьям планировать отпуска, чтобы отдыхать вместе. По её мнению, совместные поездки дают возможность всем участникам делиться положительными эмоциями и радостью открытия новых мест, сообщает «МК в Питере».

Добрынина отмечает, что такие впечатления способствуют укреплению взаимопонимания между близкими.

Главный акцент специалист делает на необходимости поддерживать доверие: если супруги путешествуют по отдельности, это может породить недоверие и даже тревогу. Организация отдыха вместе с партнёром формирует полезную привычку, помогает заранее предвкушать путешествия и стимулирует к совместным планам.

При этом выбор нового направления побуждает пару к знакомству с достопримечательностями и обсуждению совместных затрат.

Добрынина подчёркивает, что совместный отдых — это не только способ получить новые впечатления, но и дополнительная гарантия безопасности в путешествии. Такой формат избавляет от ощущения одиночества.

Эксперт советует заранее создать романтичное настроение: можно устроить небольшой праздник, позавтракать вдвоём, добавить гармонии в отношения. Помимо этого, она рекомендует сохранять приятные моменты, делая фотографии и короткие видеозаписи — чтобы тёплые воспоминания оставались с вами надолго.

Добрынина резюмирует:

«Каждый проведённый совместный отпуск — это совместный опыт, который делает вас ближе и роднее. Это время для уединения, для свершения сокровенного, для вас двоих», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что поэт и педагог Светлана Медведева рассказала петербуржцам о поиске баланса в воспитании ребёнка, когда взгляды родителей расходятся.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью