Билеты на двоих: психолог объяснила, почему отпуск лучше проводить вместе

Психолог Екатерина Добрынина советует семьям планировать отпуска, чтобы отдыхать вместе. По её мнению, совместные поездки дают возможность всем участникам делиться положительными эмоциями и радостью открытия новых мест, сообщает «МК в Питере».
Добрынина отмечает, что такие впечатления способствуют укреплению взаимопонимания между близкими.
Главный акцент специалист делает на необходимости поддерживать доверие: если супруги путешествуют по отдельности, это может породить недоверие и даже тревогу. Организация отдыха вместе с партнёром формирует полезную привычку, помогает заранее предвкушать путешествия и стимулирует к совместным планам.
При этом выбор нового направления побуждает пару к знакомству с достопримечательностями и обсуждению совместных затрат.
Добрынина подчёркивает, что совместный отдых — это не только способ получить новые впечатления, но и дополнительная гарантия безопасности в путешествии. Такой формат избавляет от ощущения одиночества.
Эксперт советует заранее создать романтичное настроение: можно устроить небольшой праздник, позавтракать вдвоём, добавить гармонии в отношения. Помимо этого, она рекомендует сохранять приятные моменты, делая фотографии и короткие видеозаписи — чтобы тёплые воспоминания оставались с вами надолго.
Добрынина резюмирует:
«Каждый проведённый совместный отпуск — это совместный опыт, который делает вас ближе и роднее. Это время для уединения, для свершения сокровенного, для вас двоих», — заключила специалист.
