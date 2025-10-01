Городовой / Город / В сердце Карелии: подъем на Паасо между древностью и пейзажами из Гарри Поттера
В сердце Карелии: подъем на Паасо между древностью и пейзажами из Гарри Поттера

Опубликовано: 1 октября 2025 20:00
гора Паасо
В сердце Карелии: подъем на Паасо между древностью и пейзажами из Гарри Поттера
Городовой ру

Следы крепости, панорама Карелии и сказочный пейзаж.

На окраине Сортавалы возвышается гора Паасо — место, где история и природа переплетаются особенно заметно. Когда-то здесь стояло древнее карельское поселение, укреплённое каменными валами и воротами.

Сегодня о нём напоминают лишь отдельные следы в земле и находки археологов, но сама вершина продолжает хранить ауру прошлого.

Путь наверх

Подняться сюда можно по экологической тропе. Дорожка идёт через лес, местами ограждена верёвками, встречаются корни и камни — лучше надеть удобную обувь.

Смотровая площадка и поезд «как из Гарри Поттера»

Наверху путешественников ждёт смотровая площадка: отсюда открываются виды на леса, реку Хелюлянйоки и озеро Кармаланярви. По панораме идёт ретропоезд "Рускеальский экспресс" — сцена будто из фильмов о Гарри Поттере.

Атмосфера древнего поселения

Паасо — не самая высокая гора в Карелии, всего около 80 метров, но её плоская вершина даёт простор взгляду. Здесь можно просто посидеть на камне, вдыхая воздух хвойного леса, и почувствовать, что древняя крепость выбрана неслучайно: с этого холма видно всё вокруг.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
