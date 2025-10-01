«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма»

В мае 1966 года на экранах впервые появился всем знакомый логотип киностудии «Ленфильм» — на его фоне — Медный всадник, надпись «Ленфильм» и расходящиеся лучи софитов.

Этот символ стал одним из знаковых изображений города на Неве — наряду с ангелом Петропавловского собора и архитектурными украшениями Адмиралтейства.

Легендарному логотипу исполнилось пятьдесят девять лет, и мало кто задумывается, какой путь прошла эмблема, прежде чем занять почетное место в мировом кинематографе.

Конкурс, который изменил облик студии

В середине 50-х годов о логотипе для «Ленфильма» известно было немного — надписи «Кинокомбинат» или «кинофабрика Ленфильм» сменяли друг друга, а фирменного знака не существовало.

В 60-х появился эксперимент с буквой «Ф» в виде кинопленки, но все это было далеко от полноценного логотипа.

Конкурс, объявленный в журнале «Кадр» среди кинематографистов, собрал множество идей — от Ленина на броневике до силуэта Петропавловского собора.

Итогом стал победный проект Марины Бологовской — художника студии — и Эдгара Штырцкобера, оператора комбинированных съемок, которые создали новую эмблему.

Рождение и магия «Медного всадника»

Александр Поздняков, историк кино, делился:

«Сначала скульптуру «Медного всадника» работы Фальконе снимал Штырцкобер. Задачей было найти нужный ракурс — и он его сделал. Затем Бологовская вручную ретушировала и подкрашивала изображение — в те времена компьютеров не было».

«И только после покадровой съемки на мультстанке лучи света приобрели плавное расхождение».

Так появился «Медный всадник» — неизменный символ «Ленфильма», впервые проявивший себя в титрах фильма Иосифа Хейфица «В городе С».

Как пишет пресс-служба киностудии, вопреки распространенному мнению, дебют логотипа не в фильме «Рабочий поселок», а именно у Хейфица.

Воспоминания о создании

Кинорежиссер Дмитрий Светозаров вспоминал:

«Эмблема «Ленфильм» создавалась на моих глазах — художником Мариной Бологовской. Я был маленьким мальчиком, но помню, как она приходила к моему отцу Иосифу Хейфицу... Мы обсуждали памятник, студию и культовый город — в этих словах была вся глубина питерского кино».

Обновления и нововведения

В 1990-е логотип претерпел изменения: по словам Виктора Сергеева, тогдашнего директора студии и известного режиссера, основу пересъемки составляла уменьшенная статуэтка Медного всадника из его кабинета.

Новый логотип украсили другой шрифт, тени стали более глубокими, появился синий фон, а цветовые переходы сделали изображение живым.

Но лучи софитов и Медный всадник по-прежнему обещали зрителям встречи с новыми кинокартинами «Ленфильма».

Символ, который связывает эпохи

Логотип киностудии — не просто знак, а мост между прошлым и настоящим. Он объединил в себе культурное наследие Петербурга и дух отечественного кино.

История его создания — пример кропотливого труда и творческой страсти, которая не теряет актуальности уже более полувека.