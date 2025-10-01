Аллергия на молоко: возможно, козье — ваш спаситель. Но есть нюансы

Вопрос о том, действительно ли козье молоко не вызывает аллергию, волнует многих.
Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объясняет, в чем кроется его особенность и кому оно может быть полезно, а кому — противопоказано.
Секрет в белках и жирах: почему козье молоко усваивается лучше
«Козье молоко менее аллергенно по сравнению с коровьим по нескольким причинам», — отмечает доктор Мухина в беседе с порталом «Городовой».
Одна из них — состав белков.
«Козье молоко также содержит белки казеин и бета-лактоглобулина, но они имеют другой набор аминокислот. Это другая версия, на которую человеческий организм не реагирует, как на белки коровьего молока».
«Также жирная фракция козьего молока имеет меньший размер капель и композицию и, соответственно, лучше переваривается ферментами, что может влиять на переваривание и переносимость».
Это делает его «универсальной альтернативой» при молочной непереносимости.
Больше пользы для детей и при проблемах с ЖКТ
Козье молоко, как правило, имеет меньшую жирность.
«Что тоже более полезно для детей и взрослых с заболеваниями желчных путей. Микроэлементы и витамины: содержание кальция, фосфора, калия в козьем молоке выше, чем в коровьем, но не по всем позициям».
Кому козье молоко действительно полезно?
Его рекомендуется пить людям с чувствительностью к коровьему молоку. А также детям козье молоко может принести ощутимую пользу, благодаря лучшей усвояемости жиров.
«Детям, которые медленно набирают вес», — уточнила Мухина.
Когда стоит быть осторожным: противопоказания
Несмотря на преимущества, козье молоко подходит не всем.
«Не рекомендуется: людям с истинной аллергией на белок козьего молока или скрытой пищевой непереносимостью, а также при недостаточности фермента лактогидрогеназы».
Особую осторожность следует соблюдать беременным, так как у некоторых женщин может возникнуть риск непереносимости.
Также людям с гастритами и язвенной болезнью следует учитывать, что «кислота и состав жиров могут влиять на симптомы».
|Категория
|Рекомендации по применению
|Обоснование / Особенности
|Люди с чувствительностью к коровьему молоку
|Рекомендуется
|Козье молоко легче усваивается, подходит при непереносимости коровьего молока
|Дети с медленным набором веса
|Рекомендуется
|Жировые фракции козьего молока лучше всасываются, мелкодисперсное строение
|Люди с истинной аллергией на белок козьего молока
|Не рекомендуется
|Может вызвать тяжелую аллергию
|Люди с скрытой пищевой непереносимостью
|Не рекомендуется
|Есть риск реакции на белки молока
|Люди с недостаточностью фермента лактогидрогеназы
|Не рекомендуется
|Нарушена переработка лактозы, возможна непереносимость молочного сахара
|Беременные женщины
|Не рекомендуется (с осторожностью)
|Риск непереносимости у некоторых беременных
|Люди с гастритом и язвенной болезнью
|Не рекомендуется
|Кислотность и состав жиров могут ухудшить симптомы