Аллергия на молоко: возможно, козье — ваш спаситель. Но есть нюансы

Вопрос о том, действительно ли козье молоко не вызывает аллергию, волнует многих.

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объясняет, в чем кроется его особенность и кому оно может быть полезно, а кому — противопоказано.

Секрет в белках и жирах: почему козье молоко усваивается лучше

«Козье молоко менее аллергенно по сравнению с коровьим по нескольким причинам», — отмечает доктор Мухина в беседе с порталом «Городовой».

Одна из них — состав белков.

«Козье молоко также содержит белки казеин и бета-лактоглобулина, но они имеют другой набор аминокислот. Это другая версия, на которую человеческий организм не реагирует, как на белки коровьего молока».

«Также жирная фракция козьего молока имеет меньший размер капель и композицию и, соответственно, лучше переваривается ферментами, что может влиять на переваривание и переносимость».

Это делает его «универсальной альтернативой» при молочной непереносимости.

Больше пользы для детей и при проблемах с ЖКТ

Козье молоко, как правило, имеет меньшую жирность.

«Что тоже более полезно для детей и взрослых с заболеваниями желчных путей. Микроэлементы и витамины: содержание кальция, фосфора, калия в козьем молоке выше, чем в коровьем, но не по всем позициям».

Кому козье молоко действительно полезно?

Его рекомендуется пить людям с чувствительностью к коровьему молоку. А также детям козье молоко может принести ощутимую пользу, благодаря лучшей усвояемости жиров.

«Детям, которые медленно набирают вес», — уточнила Мухина.

Когда стоит быть осторожным: противопоказания

Несмотря на преимущества, козье молоко подходит не всем.

«Не рекомендуется: людям с истинной аллергией на белок козьего молока или скрытой пищевой непереносимостью, а также при недостаточности фермента лактогидрогеназы».

Особую осторожность следует соблюдать беременным, так как у некоторых женщин может возникнуть риск непереносимости.

Также людям с гастритами и язвенной болезнью следует учитывать, что «кислота и состав жиров могут влиять на симптомы».