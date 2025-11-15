Городовой / Город / Сколько нужно зарабатывать сегодня, чтобы завтра получать пенсию 50 тысяч: названа точная планка
Сколько нужно зарабатывать сегодня, чтобы завтра получать пенсию 50 тысяч: названа точная планка

Опубликовано: 15 ноября 2025 23:54
Городовой ру

Эксперт считает, что молодёжи важно как можно раньше включаться в трудовую деятельность.

Современной молодёжи предстоит отработать не менее трёх десятилетий, чтобы рассчитывать на пенсионные выплаты в размере 45–50 тысяч рублей. Эти выводы озвучила Инна Литвиненко, кандидат экономических наук и участник комитета по вопросам образования и социальной политики при Торгово-промышленной палате России.

По её словам, при ежемесячном окладе в 250 тысяч рублей потребуется 30 лет трудового стажа. При этом учитывались предполагаемые темпы инфляции и стоимость пенсионного балла в 2025 году, равная 140 рублям.

Литвиненко пояснила:

«Мы берём с запасом 30 лет, потому что стабильно получать 250 тысяч каждый месяц на одной работе — это из области фантастики», — сказала она в интервью для одного из медиапроектов.

Специалист отметила, что молодым гражданам важно заранее задумываться о финансовом будущем и копить на пенсию с первых лет трудовой деятельности. Она указала на нестабильность графика у нынешнего поколения и добавила, что многие предпочитают менять место работы или род занятий.

По мнению Литвиненко, если молодой человек заканчивает высшее учебное заведение к 21–22 годам, только к 55 годам он сможет заработать необходимую сумму для достойной пенсии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
