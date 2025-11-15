В петербургских дворах можно «потрогать воздух»: тайна дворов-колодцев, о которой давно забыли

Петербург трудно представить без его дворов-колодцев — узких, высоких и почти без солнечного света. Для туристов это загадка, для горожан — привычная часть повседневности. Но изначально эти дворы вовсе не задумывались как романтическое архитектурное явление.
От Европы к болотам
Пётр I хотел, чтобы его новый город выглядел по-европейски. Он вдохновлялся голландской застройкой, где дома стояли вплотную друг к другу, образуя закрытые внутренние дворы.
Осушать болота и расширять участки было дорого, поэтому строили «сплошными фасадами» — без промежутков. Так родились первые петербургские кварталы с крошечными дворами.
Доходный расчёт
К XIX веку земля в центре Петербурга стала стоить слишком дорого, чтобы тратить её на простор. Владельцы доходных домов старались выжать максимум из каждого метра: чем плотнее застройка — тем больше квартир для аренды.
Так дворы-колодцы превратились в символ рациональной, но безжалостной архитектуры — до шести этажей вверх и почти без света внутри.
Практическая сторона
У дворов было и утилитарное назначение. Через них в дома завозили дрова и уголь, здесь прятали хозяйственные службы и черные ходы. С улицы всё выглядело благопристойно, а внутри жизнь шла по другим правилам.
Живое наследие
Сегодня дворы-колодцы стали самостоятельной достопримечательностью Петербурга. Одни восхищаются их акустикой и тишиной, другие чувствуют тревогу и замкнутость. Но именно они сохраняют атмосферу старого города — ту, что не восстановишь никакой реставрацией.