В петербургских дворах можно «потрогать воздух»: тайна дворов-колодцев, о которой давно забыли
В петербургских дворах можно «потрогать воздух»: тайна дворов-колодцев, о которой давно забыли

Опубликовано: 15 ноября 2025 23:30
дворы-колодцы
В петербургских дворах можно «потрогать воздух»: тайна дворов-колодцев, о которой давно забыли
Фото: Городовой.ру

Голландская архитектура, доходные дома и экономия места — история мрачного символа города.

Петербург трудно представить без его дворов-колодцев — узких, высоких и почти без солнечного света. Для туристов это загадка, для горожан — привычная часть повседневности. Но изначально эти дворы вовсе не задумывались как романтическое архитектурное явление.

От Европы к болотам

Пётр I хотел, чтобы его новый город выглядел по-европейски. Он вдохновлялся голландской застройкой, где дома стояли вплотную друг к другу, образуя закрытые внутренние дворы.

Осушать болота и расширять участки было дорого, поэтому строили «сплошными фасадами» — без промежутков. Так родились первые петербургские кварталы с крошечными дворами.

Доходный расчёт

К XIX веку земля в центре Петербурга стала стоить слишком дорого, чтобы тратить её на простор. Владельцы доходных домов старались выжать максимум из каждого метра: чем плотнее застройка — тем больше квартир для аренды.

Так дворы-колодцы превратились в символ рациональной, но безжалостной архитектуры — до шести этажей вверх и почти без света внутри.

Практическая сторона

У дворов было и утилитарное назначение. Через них в дома завозили дрова и уголь, здесь прятали хозяйственные службы и черные ходы. С улицы всё выглядело благопристойно, а внутри жизнь шла по другим правилам.

Живое наследие

Сегодня дворы-колодцы стали самостоятельной достопримечательностью Петербурга. Одни восхищаются их акустикой и тишиной, другие чувствуют тревогу и замкнутость. Но именно они сохраняют атмосферу старого города — ту, что не восстановишь никакой реставрацией.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
