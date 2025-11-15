Городовой / Город / Тюремные корпуса — под охрану государства: два здания «Крестов» внесут в перечень выявленных памятников
Опубликовано: 15 ноября 2025 23:35
Оба объекта планируют объединить в рамках общей программы развития этой территории.

На Арсенальной набережной, дом 7, хирургический барак и корпус учебно-производственных мастерских будут внесены в список объектов, обладающих признаками исторической и культурной ценности. В комитете по охране памятников Петербурга уточнили, что здание хирургического барака, находящееся на территории тюремного комплекса «Кресты», было построено в 1909–1910 годах. Позже, начиная со второй половины 1920-х годов, это двухэтажное строение с подвалом стали использовать для размещения стационара на сто человек.

Корпус для учебно-производственных мастерских также относится к постройкам дореволюционного времени и был возведён до 1917 года. В дальнейшем планируется включить оба строения в состав комплекса «Кресты». Сообщается, что после этого их захотят вписать в единую концепцию развития территории — предполагается создание на этом месте общественно-культурного, делового и музейного центра.

Комитет по охране памятников отмечает:

«Оба объекта предполагается включить в комплекс “Кресты” и в дальнейшем интегрировать в единую концепцию преобразования территории в современный общественно-культурный, деловой и музейный комплекс»
Автор:
Юлия Аликова
Город
