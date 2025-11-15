«Потерянная секунда»: невролог объяснила, как магнитные бури бьют по реакции водителей

Влияние магнитных бурь на состояние водителей, склонных к метеозависимости, остается предметом научных обсуждений. Однако, по словам невролога медицинского центра «СМ-Клиника» Марианны Джикия, многие специалисты и сами пациенты отмечают, что такие явления могут затрагивать общее самочувствие. Она рассказала об этом в интервью, посвящённом безопасности на дорогах.
По словам Марианны Джикия, на фоне геомагнитных возмущений некоторым людям, особенно тем, кто чувствителен к изменению погоды или страдает хроническими заболеваниями, могут быть свойственны ряд недомоганий. Среди наиболее частых признаков она выделила:
- головные боли и головокружение,
- скачки артериального давления,
- сонливость или, напротив, сложности с засыпанием,
- чувство выраженной усталости,
- трудности с концентрацией и замедление реакции,
- усиление тревожности.
Специалист отметила, что даже одно из этих проявлений способно значительно затруднить вождение.
«Любой из этих симптомов может серьезно повлиять на способность безопасно управлять автомобилем. За рулём важны скорость реакции и ясность мышления, а плохое самочувствие их неизбежно снижает», — высказалась Джикия.