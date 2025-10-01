Городовой / Город / Промозглый север и гранитная красавица Стенбек — история Приморской кирхи с драмой и мистикой
Промозглый север и гранитная красавица Стенбек — история Приморской кирхи с драмой и мистикой

Опубликовано: 1 октября 2025 21:00
Кирха
Городовой ру

От витражей и царских подарков до тайн и легенд войны.

Если идти по тихим улочкам Приморска, невозможно не заметить стройный шпиль, уходящий в небо. Кирха Святой Марии Магдалины — редкий пример северной готики на Карельском перешейке.

Сегодня в её стенах работает краеведческий музей, но за строгим фасадом скрывается история с драмой, легендами и королевскими дарами.

Каменная красавица Стенбека

К началу XX века приходу Койвисто уже тесно было в старой деревянной церкви. Тогда финский архитектор Йозеф Стенбек спроектировал новое гранитное здание, и в 1904 году здесь освятили кирху, рассчитанную на 1800 человек.

Император Николай II, посетивший Койвисто, подарил приходу 22 500 марок — на них заказали орган. А в зал торжественно перенесли символ местных моряков — модель корабля XVIII века.

Архитектура и настроение

Здание словно собрало в себе и строгую готику, и черты северного модерна. Красноватый гранит стен, форма креста, шпиль в 60 метров — кирха стала одной из самых заметных построек всего побережья.

Западный витраж Леннарта Сегерстроле с образом Христа и ангелов считался крупнейшим в Финляндии.

Легенды и тайны

С кирхой связано множество преданий. Говорят, дочь последнего пастора отказалась эвакуироваться и до последнего обороняла колокольню с винтовкой в руках. А знаменитый орган бесследно исчез: финны пытались спрятать его в окрестных лесах, но место так и не нашли.

Новая жизнь

После войны кирха утратила своё назначение, но в 1956 году в её стенах открылся краеведческий музей. Сегодня здесь рассказывают о Приморске, его жителях и природе. Но главный экспонат — сама кирха: с её готическим шпилем, историями о царских дарах и легендами о несгибаемых прихожанах.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
