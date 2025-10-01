Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами

В одном из недавних интервью с Лексом Фридманом основателю Telegram Павлу Дурову пришлось столкнуться с необычным вопросом, связанным с легендарной «загадкой о двух стульях».
Выбор между двумя ужасными вариантами
Как пишет "Фонтанка", Дуров пояснил, что «это загадка, с которой сталкиваются в российских тюрьмах».
Метафорически она описывает любую ситуацию, где приходится выбирать из двух «не самых лучших вариантов».
«Когда управляешь крупным бизнесом или большой страной, сталкиваешься с такой дилеммой: сделать эту ужасную вещь или эту, не менее ужасную», — говорит он.
Философия Дурова: не выбирать, а переосмыслить
Вместо того чтобы выбирать между предложенными плохими вариантами, Дуров предлагает иной подход:
«Правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество».
Борьба с манипуляциями
Дуров убежден, что «нами часто манипулируют политики, главы корпораций, заставляя выбирать из двух плохих вариантов».
«Думаю, не стоит на это вестись», — заключил миллиардер.
Реакция петербуржцев: споры о происхождении и смысле
Интерпретация Дурова вызвала дискуссию среди петербуржцев. Некоторые отмечают:
«Вот это да, оказывается это Дуров правильный ответ придумал, а не сами арестанты лет эдак 70-80 назад, когда и появилась эта “загадка”».
Другие же поддерживают его идею, подчеркивая, что «все же просто было».