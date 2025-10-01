Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами

Этот вопрос, часто возникающий в криминальной среде, символизирует выбор между двумя одинаково нежелательными вариантами.

В одном из недавних интервью с Лексом Фридманом основателю Telegram Павлу Дурову пришлось столкнуться с необычным вопросом, связанным с легендарной «загадкой о двух стульях».

Выбор между двумя ужасными вариантами

Как пишет "Фонтанка", Дуров пояснил, что «это загадка, с которой сталкиваются в российских тюрьмах».

Метафорически она описывает любую ситуацию, где приходится выбирать из двух «не самых лучших вариантов».

«Когда управляешь крупным бизнесом или большой страной, сталкиваешься с такой дилеммой: сделать эту ужасную вещь или эту, не менее ужасную», — говорит он.

Философия Дурова: не выбирать, а переосмыслить

Вместо того чтобы выбирать между предложенными плохими вариантами, Дуров предлагает иной подход:

«Правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество».

Борьба с манипуляциями

Дуров убежден, что «нами часто манипулируют политики, главы корпораций, заставляя выбирать из двух плохих вариантов».

«Думаю, не стоит на это вестись», — заключил миллиардер.

Реакция петербуржцев: споры о происхождении и смысле

Интерпретация Дурова вызвала дискуссию среди петербуржцев. Некоторые отмечают:

«Вот это да, оказывается это Дуров правильный ответ придумал, а не сами арестанты лет эдак 70-80 назад, когда и появилась эта “загадка”».

Другие же поддерживают его идею, подчеркивая, что «все же просто было».