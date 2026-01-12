Шесть запретов Фэн-шуй: как не выгнать благополучие из дома

Энергия «Ци» под угрозой: предметы, разрушающие уют по мнению китайских мастеров.

Фэн-шуй — древняя китайская философия, что веками изучает тонкую взаимосвязь человека и окружающей его среды.

Согласно этому учению, организация жилого пространства не просто вопрос эстетики — она напрямую определяет энергетический баланс, здоровье и общее благополучие обитателей.

Поэтому особое внимание уделяется тому, какие именно предметы населяют дом и как они сгруппированы. Разберемся, какие элементы считаются нежелательными в доме и почему от них, согласно принципам фэн-шуй, следует отказаться.

Острые углы и режущая энергия

Первое и, пожалуй, самое строгое табу касается острых предметов. К этой категории относятся ножи, ножницы, шипы, колючки и любые другие колющие и режущие элементы.

Считается, что они генерируют негативную, «режущую» энергию «Ци», способную провоцировать ссоры и конфликты в семье.

“Речь не идет о том, чтобы отказаться от таких предметов совсем”.

Их нежелательно держать на виду, а лучше всего располагать в специальных ящиках или шкафчиках, подальше от основных зон, где собираются домочадцы.

Зеркала: отражение или рассеивание силы

Зеркала — элемент крайне неоднозначный в контексте фэн-шуй. Они способны многократно усиливать энергетический поток, но при некорректном размещении могут его рассеивать и отражать обратно.

Особенно вредными считаются зеркала, направленные прямо на входную дверь, кровать или ванную комнату. Такие конструкции “выталкивают” жизненную силу из дома и могут стать причиной бессонницы, беспокойства и проблем со здоровьем у хозяев.

Эксперты советуют размещать зеркала сбоку от двери или под углом к ней.

В спальне же от них лучше отказаться вовсе, “чтобы не нарушать энергетический покой”.

Отдельного осуждения заслуживают разбитые или сегментированные зеркала, поскольку “такие “дробленые” поверхности энергетически “разбивают” человека, отражающегося в них”, что может привести к снижению самооценки.

Тяжелая энергетика: черный цвет и углы

По учению, темные, мрачные или чрезмерно угловатые предметы несут в себе негативную, «тяжелую» энергию, которая давит на психику обитателей.

Черные шкафы, мебель с острыми углами, темные коврики — все это лучше заменить на элементы с более светлыми тонами и плавными формами, чтобы “разбавить “тяжелую” энергетику и наполнить пространство ощущением легкости и свободы”.

Если же обновление интерьера невозможно, рекомендуется использовать светлые постеры и текстиль бежевых или кремовых оттенков.

Нарушение плавного потока: тиканье часов

Ритмичное тиканье часов в доме считается нежелательным, так как оно нарушает плавное, гармоничное течение энергии «Ци».

“Такой ритмичный звук может вызывать беспокойство, стресс и тревогу у жильцов”.

Идеальным решением являются бесшумные кварцевые или электронные модели. Если же используются механические часы, их следует размещать подальше от зон отдыха и работы.

Четвероногие “энергетические накопители”

Согласно китайскому учению, домашние животные, хоть и приносят радость, могут нарушать гармоничный поток. Считается, что питомцы притягивают и накапливают в доме «острую» энергию, которая может провоцировать конфликты и беспокойство.

Поэтому фэн-шуй не одобряет содержание животных “в спальне или других важных зонах, где вы должны отдыхать”.

Владельцам советуют располагать лежанки и миски подальше от кровати, рабочего стола и входной двери.

Множество дверей — хаос в потоке

Последнее табу касается архитектурных особенностей планировки. Многочисленные двери, открывающиеся в один холл или коридор, создают сильный, но крайне неблагоприятный энергетический поток.

Такое расположение дверных проемов “нарушает правильное движение энергии “Ци” и может негативно сказаться на самочувствии домочадцев”.

Для смягчения этого эффекта рекомендуется устанавливать в центре коридора рассеивающий кристалл или легкое декоративное украшение, которое поможет “смягчить и рассеять интенсивный энергетический поток”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.