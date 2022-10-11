Все новости / Павел Дуров

Павел Дуров

Общество
Павел Дуров раскритиковал политику Apple
Политика американской компании Apple негативно сказывается на глобальном рынке мобильных приложений, не позволяет развиваться перспективным идеям и заставляет пользователей переплачивать за пользование сервисами. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
29 июл 2020 10:42
Общество
Дуров обвинил Apple и Google в уничтожении стартапов по всему миру
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за злоупотребление своим монопольным положением на рынке и уничтожении стартапов по всему миру. Об этом сообщает «РБК».
10 июл 2020 10:51
Общество
В Минкомсвязи объяснили причины разблокировки Telegram
Российские власти назвали причину разблокировки мессенджера Telegram на территории страны. Как сообщает РИА Новости, пояснения по данному вопросу дал заместитель федерального министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
23 июн 2020 11:47
Общество
Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве и намерен подать в суд
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в распространении мошеннических объявлений от его имени. Как сообщает РИА Новости, Дуров не исключил возможности судебных разбирательств по данному вопросу.
18 июн 2020 14:05
Шоу-бизнес
Фото: как выглядят 10 самых богатых холостяков-миллиардеров России
Ежегодно авторитетное издание Forbes открывает "сезон охоты". В его рейтингах можно узнать не только о финансовом состоянии богатейших мужчин Росссии, но их семейный статус. Перед вами десятка "свободных" олигархов. 
13 янв 2020 12:46
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