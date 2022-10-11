Дуров обвинил Apple и Google в уничтожении стартапов по всему миру

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за злоупотребление своим монопольным положением на рынке и уничтожении стартапов по всему миру. Об этом сообщает «РБК».