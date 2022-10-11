Он был далеко не красавчиком, но времена изменились.
Бизнесмен позволял себе многое.
Он кое в чем признался.
Создатель Telegram оставил ироничный пост.
Компания Apple использует устаревшие технологии, которые продает своим клиентам по завышенным ценам. Об этом в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает РБК.
Мессенджер Telegram обзаведется функцией групповых видеозвонков. Об этом на своем канале объявил основатель платформы Павел Дуров, сообщает ТАСС.
Основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России, составленный журналом Forbes по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Действия США против TikTok могут обернуться гибелью интернета как глобальной сети, написал основатель Telegram Павел Дуров.
Мессенджер Telegram подал на компанию Apple официальную жалобу в Еврокомиссию (ЕК), обвинив производителей «яблочной» продукции в нечестной конкуренции. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на газету The Financial Times (FT).
Политика американской компании Apple негативно сказывается на глобальном рынке мобильных приложений, не позволяет развиваться перспективным идеям и заставляет пользователей переплачивать за пользование сервисами. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за злоупотребление своим монопольным положением на рынке и уничтожении стартапов по всему миру. Об этом сообщает «РБК».
Российские власти назвали причину разблокировки мессенджера Telegram на территории страны. Как сообщает РИА Новости, пояснения по данному вопросу дал заместитель федерального министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Основатель Telegram Павел Дуров в своем официальном канале поздравил пользователей с разблокировкой мессенджера, назвав это отличной новостью. Об этом пишет «РБК».
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей игнорировать фирменные магазины Apple и Google из-за высоких налогов с продаж приложений.
Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой России объявил, что снимает ограничения с мессенджера Telegram, так как Павел Дуров якобы продемонстрировал неприятие терроризма.
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в распространении мошеннических объявлений от его имени. Как сообщает РИА Новости, Дуров не исключил возможности судебных разбирательств по данному вопросу.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал инициативу депутатов партии «Справедливая Россия» о разблокировке сервиса на территории страны. Его высказывание приводит ТАСС.
В Петербурге появились новые граффити c изображениями символов 90-ых от команды HoodGraff. Тамагочи, Полароид и кассета VHS – самые желанные предметы эпохи 90-х – и надпись «МИР ДРУЖБА ЖВАЧКА».
Основатель месседжера Telegram Павел Дуров в своем канале объяснил россиянам, почему использование мессенджера WhatsApp опасно.
Ежегодно авторитетное издание Forbes открывает "сезон охоты". В его рейтингах можно узнать не только о финансовом состоянии богатейших мужчин Росссии, но их семейный статус. Перед вами десятка "свободных" олигархов.