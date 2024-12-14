Как обещания заработка на лайках оборачиваются обманом

Telegram оказался не таким уж безопасным, как считалось.

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с предложением заработка на лайках в Telegram. Аферисты заманивают пользователей обещаниями лёгких денег за простые действия, но результатом становится потеря средств.

Мошенники рассылают сообщения с предложением заработать на лайках для товаров известного бренда. Например, пользователь получает сообщение:

«Я — сотрудник Яндекса, предлагаю вам поставить лайк продуктам на нашей платформе. Платим 400 рублей за 5 кликов. В день можно заработать до 8,2 тысячи рублей. Просто скажите "ОК"».

После ответа жертву просят указать возраст, обещая, что с ней свяжется менеджер. Деньги обещают выплатить только после выполнения заданий.

По данным «Лаборатории Касперского», после небольшого «заработка» мошенники предлагают выполнить более сложные задания, например, выкупить определенный лот. Деньги обещают вернуть с процентами. Однако как только покупка совершена, злоумышленники прекращают общение.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ежемесячно блокируются миллионы нарушителей. В 2024 году было заблокировано более 15,3 миллиона групп и каналов, связанных с мошенничеством, насилием и терроризмом.

Пользователям следует быть осторожными, не доверять подобным предложениям и помнить, что лёгкий заработок может обернуться серьёзными потерями.