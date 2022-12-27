Кибербезопасность

Теперь спекулируют на празднике.
И даже антивирус не спасет.
Есть два надежных способа.
Эксперты рекомендуют не пользоваться одним мессенджером.
Схема продумана отлично.
Wi-Fi в ТЦ крадет данные покупателей.
Кибервзломщикам положены бонусы.
Неверное решение несет серьезные риски для кошелька.
Мало кто знает об этом лайфхаке.
Первые признаки весьма неочевидны.
Всему виной проверка орфографии.
Есть несколько верных признаков.
Все сказанное может обернуться против вас.
Ситуация вышла из-под контроля.
Мошенники придумали очередную схему обмана потребителей.
«Яндекс», «Почта России» и сеть медклиник «Гемотест» допустили утечку персональных данных своих клиентов.
Специалист дал рекомендации, что делать, если данные окажутся под угрозой.
Эксперты рекомендуют проверять адреса отправлений.
Для регистраций в интернет-магазинах и на сторонних сайтах нужен отдельный адрес электронной почты.
Звездную телеведущую тоже одолевают жулики, но она знает, как с ними справиться.