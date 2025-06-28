«Стирают адекватную реакцию»: как тренды из соцсетей вредят детям и как с этим бороться

На днях школьница из Петербурга попала в больницу из-за очередного тренда из Тик-Тока.

В последние недели в российских соцсетях и особенно в TikTok набирает популярность очень опасный тренд среди подростков — они намеренно обжигают себе руки дезодорантом.

Дети получают настоящий химический ожог и снимают это на видео. Звучит дико, но именно так сейчас некоторые школьники пытаются выделиться и «вписаться в тренд».

В чем суть?

Идея проста и ужасна одновременно: подростки распыляют дезодорант на кожу рук, пока не появляется сильное жжение и ожог.

Часто на фоне таких видео звучит музыка из культового фильма «Бойцовский клуб», где главный герой Тайлер Дерден прижигает руку своему другу щелочью, объясняя, что боль помогает «пробудиться» и выйти за пределы иллюзий.

Чем это грозит?

Последствия далеко не безобидные. Уже есть случаи, когда дети попадали в больницу с ожогами второй степени.

Например, 12-летняя девочка из Петербурга получила химические ожоги в нескольких местах руки и нуждалась в медицинской помощи.

Врачи предупреждают, что такие ожоги могут привести к появлению волдырей, сильной боли, а в дальнейшем — к рубцам и пигментным пятнам, которые очень трудно убрать.

Поврежденная кожа — это открытые ворота для инфекции, и если пузырь лопается, рана может воспалиться и потребовать серьезного лечения.

Что говорят эксперты?

Психолог, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Сергей Ланг объяснил «Городовому», почему дети так подвержены влиянию соцсетей.

Сергей Ланг Психолог «У детей всегда есть желание повторить то, что они видят. Если мы вспомним себя в детстве, мы делали то же самое, когда мы видели, как ребята на детской площадке играют в мяч, прыгают с крыш, строят башню, занимаются чем угодно. В наше время соцсети формируют мышление детей, прививают какие-то модные течения, тренды так называемые. Поэтому, когда дети видят, что какой-то ролик набрал миллионы просмотров, они тоже хотят попробовать то, что они видят. Они уверены, что это безопасно. Это стирает адекватную реакцию, рациональное мышление убивает Интернет, что ребенок не понимает, что за тем или иным действием может представлять какую-то опасность», — говорит эксперт.

Сергей Ланг отмечает, что дети часто не отличают, где был использован монтаж и принимают все за «чистую монету». Особенно это страшно, когда люди прыгают якобы с большой высоты и без проблем приземляются.

Все это представляет серьезную опасность, угрожает психике и в целом даже именно жизни детей. Поэтому психолог советует, какие меры нужно предпринять родителям.