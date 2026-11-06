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Лайфхак из ресторана: как готовить свеклу для салатов вкуснее и проще

Опубликовано: 6 ноября 2026 17:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Лайфхак из ресторана: как готовить свеклу для салатов вкуснее и проще
фото Global Look Press
Почему этот метод стоит попробовать

Свёкла в салатах — дело привычное, но способ приготовления сильно меняет результат. Если вместо варки запечь овощ в духовке, он получается ярче по вкусу и не теряет форму. Такой вариант особенно выручает в винегрете и селёдке под шубой — кусочки остаются аккуратными, а вкус — насыщенным.

В чём фишка запекания

При варке часть цвета и вкуса уходит в воду — итоговый продукт нередко выходит бледным и водянистым. В духовке свёкла готовится почти без жидкости, поэтому её природные оттенки и сладость раскрываются сильнее. Мякоть становится мягкой, но сохраняет плотность — её удобно резать на ровные ломтики.

Как запечь свёклу: простой алгоритм

Для двух‑трёх корнеплодов среднего размера хватит 500 г овощей и столовой ложки растительного масла. Порядок действий такой:

  • промыть свёклу, очистить и нарезать на половинки или четвертинки — слишком мелкие кусочки могут стать рыхлыми;
  • выложить в форму, сбрызнуть маслом и равномерно распределить его по поверхности;
  • запекать при 180 градусах 40–60 минут, проверяя готовность шпажкой — она должна свободно входить в мякоть;
  • если внутри ещё чуть плотновато, оставить в выключенной духовке на 10–15 минут.

Перед нарезкой обязательно остудить — так кусочки не будут крошиться.

Куда добавить готовую свёклу

Запечённый овощ отлично дружит с фетой, грецкими орехами и свежей зеленью. Достаточно нарезать ломтиками, слегка полить маслом — и получится простая, но эффектная закуска. Её можно подавать и в будни, и на праздник: вкус получается выразительным, а вид — аппетитным.

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Автор:
Анастасия Чувакова
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