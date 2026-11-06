Не уксус и не газировка: 2 ложки в чайник — и он чище, чем перед покупкой, хоть на выставку вези

Покупаешь новый чайник, спокойно пьешь чай, а со временем начинаешь чувствовать какой-то привкус. Это значит, что внутри появилась накипь. Понять это вы сможете по соответствующему белому налету внутри техники.

Расстраиваться и бежать сломя голову в магазин за новым чайником не нужно. Достаточно провести одну процедуру, после которой чайник будет как новый.

Автор «Городового» Алина Владимирова специально испытала несколько составов, о которых написано в интернете. Она нашла самый эффективный, который действительно работает.

Речь о лимонном соке, который содержит кислоту, растворяющую известковые отложения. А также о соде, которая усиливает эффект.

Как это работает

Налейте в чайник воды, влейте туда 2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока и положите 2 ст. ложки пищевой соды. Все размешайте и доведите до кипения.

Когда чайник вскипит, не выливайте воду сразу. Оставьте раствор внутри минут на 15.

Затем слейте жидкость и промойте чайник изнутри. Для большей безопасности прокипятите чистую воду и тоже слейте ее.

После этого чайник можно использовать как обычно. Вся накипь, которая была внутри, исчезнет.