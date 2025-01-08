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Хакеры атаковали Росреестр: два миллиарда строк данных под угрозой

8 января 2025 11:14
Ноутбук
Хакеры атаковали Росреестр: два миллиарда строк данных под угрозой
globallookpress/ автор Lantyukhov Sergey

Ведомство проводит проверку.

В мире киберпреступлений вновь произошло событие, которое заставляет задуматься о безопасности наших персональных данных. Как сообщает Telegram-канал «Утечки информации», группа хакеров заявила об успешной атаке на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По данным канала, злоумышленникам удалось получить доступ к колоссальному объему информации – более двух миллиардов строк данных, а значит в списке есть каждый житель Петербурга! Общий объем украденных сведений составляет около одного терабайта. Это просто невероятный масштаб!

Для подтверждения своей атаки хакеры выложили в открытый доступ фрагмент базы данных, содержащий почти 82 миллиона строк. В этих строках содержатся личные данные граждан РФ, включая ФИО, номера телефонов, паспортные данные и даже адреса проживания.

Самое тревожное то, что последняя запись в опубликованном фрагменте датируется 10 марта 2024 года. Это значит, что взлом произошел совсем недавно, и есть вероятность, что другие данные всё ещё находятся в руках преступников.

Однако представители Росреестра пока не спешат подтверждать случившееся. Они заявляют, что проверяют информацию и анализируют ситуацию. Но даже если они действительно ничего не потеряли, такие заявления от хакеров заставляют нас всех серьезно задуматься о том, насколько наши персональные данные защищены.

Что же будет дальше? Будем надеяться, что специалисты Росреестра смогут быстро разобраться в ситуации и принять меры для защиты оставшихся данных. А нам всем стоит помнить, что в современном цифровом мире безопасность данных – это не пустые слова, а реальная необходимость. В противном случае, будем платить кредыты, которых не брали, и доказывать в суде права на свою собственность.

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Автор:
Максакова Яна
Общество МошенничествоКибербезопасность
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