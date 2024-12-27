Роскомнадзор: штрафов за использование VPN не будет

Петербуржцам можно расслабиться. Никто не будет их наказывать за любимые сервисы и не перекроет пока доступ к сайтам. Роскомнадзор заявил, что вводить штрафы за использование VPN для обхода блокировок не планируют. В то же время, работа по блокировке самих VPN-сервисов, нарушающих законы, а также ресурсов, распространяющих инструкции по их использованию, продолжится.

«Предположения о штрафах неверны. Этот приказ не вводит и не может вводить штрафы», — пояснили в Роскомнадзоре.

Тем временем, депутат Госдумы Антон Немкин отметил, что блокировка VPN-сервисов, нарушающих законодательство, а также сайтов, распространяющих инструкции по обходу блокировок, будет продолжена. Он добавил, что некоторые VPN работают в легальном поле для обеспечения кибербезопасности, и использование VPN зависит от каждого гражданина. Госдума в свою очередь будет информировать россиян о возможных рисках использования таких технологий.

Ранее Роскомнадзор выпустил проект приказа, требующего от операторов передачи данных для противодействия угрозам безопасности. В конце октября Роскомнадзор заблокировал почти 200 вредоносных VPN-сервисов. В ноябре YouTube также сообщил, что в реестр запрещенной информации внесены ролики с инструкциями по обходу блокировок, пишет источник.