Как защитить себя от кибератак: ваши данные под угрозой

Интернет — это не только безграничные возможности, но и место, где киберугрозы подстерегают на каждом шагу. Мошенники создают фальшивые сайты, запускают вирусы и крадут личные данные. Если не предпринять меры, петербуржцы могут лишиться не только своих паролей, но и денег.
Настройте браузер на защиту
Разрешите автоматические проверки и контролируйте разрешения сайтов на доступ к камере и микрофону. Запретите сторонним файлам cookie собирать данные, а для безопасности используйте только защищенные соединения.
Создавайте сильные пароли
Минимум 10 символов, большие и маленькие буквы, цифры и символы. Никогда не используйте один пароль для нескольких сайтов — так вы защитите свои аккаунты от взлома.
Избегайте общественного Wi-Fi
Общественные сети — рай для мошенников. Не вводите в таких местах логины, пароли и данные карт.
Не доверяйте всплывающим окнам
Мошенники часто используют всплывающую рекламу, чтобы заманить вас на фальшивые сайты или заразить компьютер вирусами. Заблокируйте всплывающие окна в настройках браузера.
Регулярно обновляйте браузер
Обновления устраняют уязвимости, делая вашу работу в интернете безопаснее. Проверьте, когда ваш браузер обновлялся в последний раз, и не откладывайте это дело.
Защищайте свои данные — безопасность в интернете начинается с вас, пишет источник.