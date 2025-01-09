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Как защитить себя от кибератак: ваши данные под угрозой

9 января 2025 08:31
Мошенник
Как защитить себя от кибератак: ваши данные под угрозой
globallookpress / Bulkin Sergey;

Использовать надо все, а не один на выбор.

Интернет — это не только безграничные возможности, но и место, где киберугрозы подстерегают на каждом шагу. Мошенники создают фальшивые сайты, запускают вирусы и крадут личные данные. Если не предпринять меры, петербуржцы могут лишиться не только своих паролей, но и денег.

Настройте браузер на защиту

Разрешите автоматические проверки и контролируйте разрешения сайтов на доступ к камере и микрофону. Запретите сторонним файлам cookie собирать данные, а для безопасности используйте только защищенные соединения.

Создавайте сильные пароли

Минимум 10 символов, большие и маленькие буквы, цифры и символы. Никогда не используйте один пароль для нескольких сайтов — так вы защитите свои аккаунты от взлома.

Избегайте общественного Wi-Fi

Общественные сети — рай для мошенников. Не вводите в таких местах логины, пароли и данные карт.

Не доверяйте всплывающим окнам

Мошенники часто используют всплывающую рекламу, чтобы заманить вас на фальшивые сайты или заразить компьютер вирусами. Заблокируйте всплывающие окна в настройках браузера.

Регулярно обновляйте браузер

Обновления устраняют уязвимости, делая вашу работу в интернете безопаснее. Проверьте, когда ваш браузер обновлялся в последний раз, и не откладывайте это дело.

Защищайте свои данные — безопасность в интернете начинается с вас, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество КибербезопасностьЗащита от мошенников
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