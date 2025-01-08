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Новый вирус атакует Android

8 января 2025 18:29
Телеграм
Новый вирус атакует Android
Городовой ру / globallookpress / Sergey Elagin

Личные данные утекут в два счета.

Пользователи Android оказались под угрозой из-за нового вируса FireScam. Как сообщают специалисты МВД России, вирус (FireScam) маскируется под приложение Telegram Premium и целенаправленно крадет личные данные.

Как работает FireScam?

При первом запуске FireScam имитирует страницу авторизации Telegram, чтобы похитить данные пользователя. Но это только начало: вирус загружает дополнительное вредоносное ПО, которое открывает мошенникам доступ к устройству. Они могут следить за вашим экраном, видеть звонки, сообщения, банковские уведомления и многое другое.

Эксперты предупреждают: не загружайте приложения из сомнительных источников. Даже одно неверное действие может привести к утечке конфиденциальной информации. Будьте осторожны и защищайте свои устройства от угроз, советуют в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургКибербезопасностьМошенничество
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