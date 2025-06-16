Роблокс, скины и «подарки»: как обезопасить себя и детей от соблазнов в Сети

В России участились случаи мошенничества, которые связанны с популярной среди детей и подростков онлайн-платформой Roblox. Эта игра, где можно создавать свои миры, общаться и покупать внутриигровую валюту, стала настоящим магнитом для киберпреступников. Они охотятся на доверчивых юных игроков и их родителей.

Как работают мошенники?

Схема обмана обычно строится на том, что злоумышленники создают фейковые аккаунты популярных блогеров или стримеров и пишут детям в игровых чатах или сообществах. Они предлагают принять участие в «уникальной акции» или «розыгрыше» с обещанием выиграть валюту и скины.

Для участия мошенники просят прислать данные банковской карты родителей или пароли от платежных приложений, якобы для проверки или возврата ошибочного доната.

Например, в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик поверил мошенникам, которые выдали себя за известную блогершу Юлию Квинке. Ребенок сделал скриншоты банковского приложения мамы и передал данные, после чего с карты списали сначала 75 тысяч рублей, а потом еще 80 тысяч.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал «Городовому», что нужно сделать родителям, чтобы не стать жертвой подобных злоумышленников.

«У наших сотовых операторов есть услуга родительский контроль, которая стоит не очень дорого, но установить себе и посмотреть, куда ваш ребенок ходит, что и куда переводит. Установите ограничения на сайты, куда ходят ваши дети: мальчик перевел деньги с маминой карты, значит, не было никакого контроля», — говорит эксперт.

Масштабы проблемы

С начала 2025 года в России зафиксировано около 40 преступлений, связанных с Roblox. Это самый «преступный» игровой сервис по числу инцидентов, связанных с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации и, что самое неприятное, денег родителей.

«И, кстати говоря, если установить программу родительского контроля, то не будет проблем, что подростки попали под влияние нехороших товарищей из-за границы и что-то подорвали. Родительский контроль позволяет избежать не только того, что дети окажутся в тюрьме, потому что ответственность наступает в 14 лет. А если ребенок до 14 лет что-то нехорошее сделает, кто сядет? Правильно, сядут родители», — предупреждает эксперт.

Так что регулярно проверяйте переписки детей в играх, объясняйте, что никто не раздает что-то бесплатно, а также позаботьтесь о том, чтобы никто не мог передать пароли от ваших карт.