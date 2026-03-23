Где родился Павел Дуров?

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург). Он — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

Ранние годы и семья

Дуров родился в семье университетской интеллигенции. Его отец — Валерий Семёнович Дуров, доктор филологических наук, с 1992 года возглавлял кафедру классической филологии филологического факультета СПбГУ. Мать — Альбина Александровна Дурова (Иваненко), преподавала в том же вузе. У Павла есть старший брат Николай — кандидат физико-математических наук, многократный призёр российских и международных олимпиад по математике и информатике, дважды абсолютный чемпион мира по программированию среди студентов.

Когда Павлу было четыре года, его отца пригласили преподавать русский язык в Италии. Родители вместе с Николаем переехали, пообещав забрать Павла чуть позже. Мальчик остался на попечении уже пожилой бабушки. Как позже рассказывал Дуров, в этот момент он понял, что нужно полагаться только на себя.

Вскоре семья воссоединилась в Турине, где Павел пошёл в первый класс. После возвращения в Санкт-Петербург его отдали в Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева СПбГУ, которую он окончил с серебряной медалью. В 11 лет Дуров увлёкся программированием.

Образование и начало карьеры

После гимназии Павел поступил на филологический факультет СПбГУ по специальности «английская филология и перевод». Во время обучения он несколько раз становился стипендиатом и лауреатом Потанинской премии, был удостоен стипендий правительства России и президента РФ. Университет Дуров окончил с красным дипломом, но документ так и не забрал.

Ещё будучи студентом, он начал разрабатывать программы для упрощённого обмена сообщениями и информации. Первым его проектом стала онлайн-библиотека Durov.com, где можно было найти важные рефераты и материалы. Позже Дуров стал модератором крупнейшего форума студентов СПбГУ.

Создание «ВКонтакте» и Telegram

В 2006 году Павел вместе с братом Николаем и другом Ильёй Перекопским запустил социальную сеть «ВКонтакте». Идея была вдохновлена Facebook, но адаптирована под российские реалии. Соцсеть быстро стала популярной благодаря простому дизайну, возможности неограниченно слушать музыку и смотреть фильмы. К 2014 году «ВКонтакте» превратилась в самую популярную платформу в России и странах СНГ. В том же году Дуров продал свою долю в компании и покинул пост генерального директора из-за разногласий с новыми владельцами и давления со стороны российских властей.

Мессенджер Telegram был запущен в августе 2013 года. Сначала он был популярен среди IT-специалистов, но быстро завоевал аудиторию по всему миру благодаря секретным чатам и облачному хранению переписок. Сегодня Telegram — один из самых популярных мессенджеров в мире.

