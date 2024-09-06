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«Если бы люди знали»: Дуров впервые выдал правду о задержании во Франции

6 сентября 2024 21:00
«Если бы люди знали»: Дуров впервые выдал правду о задержании во Франции
«Если бы люди знали»: Дуров впервые выдал правду о задержании во Франции
Legion-media

Основатель Telegram рассказал о своих эмоциях после ареста и допросов.

Павел Дуров наконец-то высказался по поводу своего ареста во Франции и претензий прокуратуры. В своем Telegram-канале он рассказал, что его допрашивали четыре дня, и признался, что удивлен заявлениями властей о том, что они якобы не могли получить информацию от мессенджера. По его словам, у Telegram есть представитель в ЕС, отвечающий на запросы, и его контакты давно в открытом доступе.

Дуров также напомнил, что регулярно посещал французское посольство в Дубае и лично помогал властям наладить горячую линию с Telegram из-за угроз терактов в стране. Основатель мессенджера уверен, что перекладывать вину за действия пользователей на руководителя сервиса — это ошибка.

«Если бы люди знали, что их могут арестовать за создание новых технологий, никто бы не взялся их разрабатывать», — отметил он.

По мнению Дурова, если у страны есть претензии к интернет-сервису, логичнее всего подать иск, а не обвинять руководителя. Использовать старые законы и делать из главы платформы крайнего за преступления, совершенные третьими лицами, — это недальновидно.

Он также признал, что найти баланс между безопасностью и конфиденциальностью — задача непростая, но Telegram всегда открыт к диалогу. Если же договориться с властями не удастся, компания готова покинуть страну. Дуров также подчеркнул, что Telegram удаляет миллионы вредоносных постов и каналов каждый день, и заверил, что лично займется вопросами безопасности на платформе.

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Автор:
Ольга Хромова
Общество ПроисшествиеПавел Дуров
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