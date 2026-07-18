Жизненные уроки на все времена
Алиса Фрейндлих с 1983 года служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
Алиса Фрейндлих проживает в Санкт-Петербурге или в квартире на ул. Рубенштейна или в загородном доме в Комарове.
Для артистки это долгожданное возвращение на сцену.
Правила счастливой жизни от великой балерины
5 фраз от Алисы Фрейндлих, которые заставляют задуматься
Актриса рассказала о памятном подарке, который получила в детстве после похода в театр юного зрителя.
Вспоминаем и сравниваем с нынешний шоу-биз повесткой.
Большой город больше не прельщает актрису.
Актёр выразил коллеге и её близким пожелания крепкого здоровья.
Зрителей театра предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности.
Слухи, легенды и реальность одного дня.
У легенды петербургской сцены непростые отношения в семье.
Хроника петербургских свершений.
А еще и Алиса Фрейндлих сама отказалась играть.
Петербург теряет легенду на сцене БДТ.
Ленинградский кинематограф — эЭсамобытность и подарила миру множество незабываемых произведений.
Это Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) — один из старейших и самых авторитетных театральных вузов не только в России, но и в мире.
До сих пор считаются элитными.
Алиса Фрейндлих — живое воплощение ленинградского духа, его стойкости, интеллигентности и той особой, негромкой силы, которая всегда отличала этот город.