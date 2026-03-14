Правила счастливой жизни от великой балерины

Элегантная, грациозная и очаровательная — именно такой мы запомнили выдающуюся балерину. Даже в преклонном возрасте Майя Плисецкая сохраняла свое обаяние, подобно тому, как это было в 1970-х годах, когда она исполняла легендарного «Лебедя». Вот в чем заключался ее секрет.

Любимое дело

«Свое живи!»: 3 правила счастливой жизни от легендарной Майи Плисецкой – важно знать всем - image 1

Важно не только иметь любимое дело, но и регулярно уделять ему время. Балерина подчеркивала, что, несмотря на все наши усилия, нам остается лишь принять скоротечность жизни и наполнять каждый день тем, что для нас действительно значимо. Не нужно тратить свои ресурсы на то, что истощает нашу энергию и лишает нас счастья. Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться и получать истинное удовольствие от происходящего. «Второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!», — говорила Плисецкая, и нам следовало бы прислушаться к ее словам.

Принятие себя

«Свое живи!»: 3 правила счастливой жизни от легендарной Майи Плисецкой – важно знать всем - image 2

«От морщин никуда не деться… Но молодящийся старичок или старушка — это смешно», — сказала в одном из интервью балерина. И действительно, каждый возраст обладает своей неповторимой прелестью.

Признание собственной красоты является важным аспектом, однако попытки вернуть возраст 20 лет в 50-летнем возрасте заведомо обречены на неудачу. Майя Михайловна воздерживалась от пластических операций и различных косметологических процедур, поскольку для нее было достаточно поддерживать ухоженный внешний вид. На всех фотографиях танцовщицы ее волосы аккуратно уложены, а на лице сияет неизменная улыбка. В этом и заключается ее секрет.

Идти к мечте

«Свое живи!»: 3 правила счастливой жизни от легендарной Майи Плисецкой – важно знать всем - image 3

У каждого из нас есть заветная мечта. Независимо от мнения окружающих, важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и действовать в соответствии с ним.

«Мне говорили: „Необходимо сменить профессию, девочка. Ты не станешь балериной. Колено невозможно исправить“. Теперь те авторитеты находятся в ином мире, а я продолжаю танцевать», — признавалась танцовщица.

Ее стремление к совершенству в деле, приносящем ей удовольствие, позволило ей достичь выдающихся успехов и навсегда вписать свое имя в историю балета. Безусловно, не все может даваться легко и сразу, поскольку путь к вершинам всегда труден.

