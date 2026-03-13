Не дети и не деньги: Алиса Фрейндлих назвала 5 вещей, которые нужны для счастья в старости

Народную артистку СССР мы знаем по множеству фильмов. Самые любимые у публики - это «Соломенная шляпка» (12+), «Агония» (12+), «Служебный роман» (6+). Актрису мы знаем не только по ее ярким персонажам, но и как интеллигентную и мудрую женщину, которая в свой 91 год заручилась богатым жизненным опытом и теперь может давать полезные жизненные советы молодежи. Блогер Алена, автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА", пересмотрела интервью Алисы Фрейндлих, которая она давала в 86 лет, и перечислила мудрые фразы актрисы, которые запомнились больше всего.

Вот 5 вещей, которые, по мнению Алисы Фрейндлих, нужны для счастья в старости.

Ничего не откладывать на потом

"Три четверти жизни я думала, что все еще впереди", - призналась артистка.

Это означает, что мы долгие годы терпим нелюбимую работу или неинтересного человека, надеясь, что что-то изменится и все впереди. А на самом деле ничего не меняется. Не нужно откладывать счастье на потом, на пенсию, на время, когда вырастут дети. Время для этого не появится - оно заканчивается.

Хранить в себе детство

"Чем дольше человек хранит в себе детство, тем дольше сохраняется данное ему от природы дарование", - вторая фраза актрисы.

В данном случае она говорит об умении радоваться мелочам, удивляться, мечтать, не черстветь, не держать долго обиду, заводить дружбу легко и непринужденно.

Избегать стресса

"Стресс — лучшая диета", - иронично замечает Алиса Фрейндлих.

Здесь речь идет о том, что когда человек живет в стрессе, он физически худеет. Например, женщина, живущая с тираном, постоянно испытывает страх и тревогу, на фоне которой она теряет вес, выглядит болезненной и усталой. В настоящей любви женщина расцветает и даже может прибавить в весе, потому что не боится, спокойна и любима. Актриса отмечает, что если человек рядом с кем-то теряет вес, выглядит измученным, постоянно болеет — это не любовь. Истинная любовь придает силы, а не отбирает их.

Любить

"Счастье — это любить. Хотя, если любовь не взаимна, это трудно назвать счастьем. Но внутри себя это все-таки счастье. Потому что гораздо важнее любить, а не быть любимой. Быть любимой — хорошо. Но любить — это движение твоего существа", - считает артистка.

Актриса уверена, что что-то ценное есть даже в невзаимной любви. Когда ты испытываешь любовь, ты ощущаешь себя живым. Тогда сердце бьется сильнее, кровь горячая, а мысли ясные. Если любят тебя, то ты испытываешь неловкость и чувство вины. Это не любовь. Настоящая любовь — это когда желаешь человеку счастья не обязательно рядом с собой.

Не ждать

"Сидеть долго в ожидании — непристойно. Это расточительно и несправедливо по отношению к своей судьбе", - высказалась Алиса Фрейндлих.

Здесь актриса имеет в виду, что если всю жизнь ждать и ничего не делать, можно заметить, как мимо проплывают годы. Мир вокруг меняется, окружающие строят свои жизни, а ты чего-то ждешь, надеясь, что все само собой образуется. Однако нельзя добиться желаемого, если не приложить усилия. Пока не попробовал - не узнаешь, получится или нет.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие собаки идеально подойдут пожилым людям: 6 пород для нескучной пенсии.