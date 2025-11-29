Городовой / Город / Касса миражей: в Петербурге пытались продать «билеты-призраки» на вечер с Фрейндлих
Касса миражей: в Петербурге пытались продать «билеты-призраки» на вечер с Фрейндлих

Опубликовано: 29 ноября 2025 18:36
Городовой ру

Зрителей театра предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Петербургский театральный обозреватель Георгий Цицишвили сообщил, что приобрёл два билета на творческий вечер с Алисой Фрейндлих в театре имени Ленсовета, где в зале предусмотрено только четыре ряда, а ему предложили места в шестом. Об этом он рассказал подписчикам в своём канале в мессенджере. Получив билеты, он заметил несоответствие и решил уточнить ситуацию у представителей театра.

Сотрудники учреждения пояснили, что официальная продажа на этот вечер ещё не начиналась. По словам самого Цицишвили, билеты ему предложил человек, связанный с культурной средой города. Как уточнил блогер, имя этого человека он не раскрывает, чтобы не нанести вред чужой профессиональной репутации.

«Это — от знакомых наводка, человек причем из культурной среды. Не буду его сливать, только чтобы не угробить карьеру. Хотя может и надо было бы. Будьте осторожны», — подчеркнул Георгий Цицишвили.

В последнее время с приближением новогодних праздников значительно увеличилось число случаев мошенничества при продаже билетов через интернет. Злоумышленники используют возрастающий спрос на праздничные мероприятия, чтобы обмануть доверчивых покупателей. Специалисты советуют проявлять внимательность и приобретать билеты только через официальные каналы театров и концертных площадок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Сообщить об ошибке
