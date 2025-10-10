Городовой / Город / Как Демьян Бедный «оживил» памятник Александру III: чем запомнилось 10 октября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«У Красного моста»: как первый универмаг Петербурга стал соперником Елисеевского и Зингера Город
300 лет жизни под одной крышей: история самого старого жилого дома Петербурга Город
«Ку, пацаки и гравицаппа: как «Кин-дза-дза!» обманул цензуру и раскрыл тайны общества Общество
Невероятные трансформации дачи на Малой Невке: от князей до современного отеля Город
Живой джаз, шведская кухня и история в одном доме: как провести день в August Wahl Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Как Демьян Бедный «оживил» памятник Александру III: чем запомнилось 10 октября в истории Петербурга

Опубликовано: 10 октября 2025 08:00
Эрмитаж, памятник Александру 3, Фрейндлих и штормовое предупреждение
Как Демьян Бедный «оживил» памятник Александру III: чем запомнилось 10 октября в истории Петербурга
Городовой ру

Хроника петербургских свершений.

Один день и множество событий, которые формировали облик и дух города.

10 октября в разные годы запомнилось петербуржцам началом грандиозных строек, предостережениями о стихии, рождением великих артистов и возвращением бесценных сокровищ.

1705: рождение Адмиралтейской крепости

Как пишет panevin, началось строительство Адмиралтейской крепости именно в этот день 10 октября. Город получил еще одно оборонительное сооружение.

Крепость, включавшая земляные валы и бастионы, прикрывала Адмиралтейскую верфь. Остатки крепости существовали до начала XIX века, когда были срыты ее валы.

1874: первое штормовое предупреждение

В этот день в Российской империи впервые было объявлено штормовое предупреждение по Балтийскому морю.

Наводнение было небольшим, но у горожан появилась возможность заранее спланировать свои действия.

1909: рождение Бруно Фрейндлиха

В семье обрусевших немцев родился будущий народный артист СССР, актер театра и кино Бруно Артурович Фрейндлих.

Отец знаменитой Алисы Фрейндлих. Он оставил яркий след в советском кинематографе и театре, сыграв в десятках спектаклей и фильмов.

1922: Александр III и стихи Демьяна Бедного

На памятнике Александру III на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) появилась надпись:

«Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я прожил удел посмертного бесславья,

Торчу здесь пугалом чугунным для страны,

Навеки сбросившей ярмо самодержавья».

Это строки из стихотворения Демьяна Бедного.

Памятник простоял здесь до 1937 года, а затем был перемещен во двор Михайловского дворца.

1934: закрытие костела Святого Станислава

Согласно постановлению, Костел Святого Станислава был закрыт и передан под детский сад.

Немногие оставшиеся служители были арестованы. Позже здание сменило множество организаций, но в настоящее время оно возвращено католической церкви.

1945: возвращение сокровищ Эрмитажа

В Ленинград вернулись ценности Эрмитажа, вывезенные в эвакуацию в Свердловск.

Два железнодорожных эшелона доставили шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта, скифское золото и другие бесценные экспонаты.

Ценности заняли свои прежние места в Эрмитаже: 69 залов восстановили за 20 дней, а уже 8 ноября 1945 года помещения открыли для публики.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще