Как Демьян Бедный «оживил» памятник Александру III: чем запомнилось 10 октября в истории Петербурга

Один день и множество событий, которые формировали облик и дух города.

10 октября в разные годы запомнилось петербуржцам началом грандиозных строек, предостережениями о стихии, рождением великих артистов и возвращением бесценных сокровищ.

1705: рождение Адмиралтейской крепости

Как пишет panevin, началось строительство Адмиралтейской крепости именно в этот день 10 октября. Город получил еще одно оборонительное сооружение.

Крепость, включавшая земляные валы и бастионы, прикрывала Адмиралтейскую верфь. Остатки крепости существовали до начала XIX века, когда были срыты ее валы.

1874: первое штормовое предупреждение

В этот день в Российской империи впервые было объявлено штормовое предупреждение по Балтийскому морю.

Наводнение было небольшим, но у горожан появилась возможность заранее спланировать свои действия.

1909: рождение Бруно Фрейндлиха

В семье обрусевших немцев родился будущий народный артист СССР, актер театра и кино Бруно Артурович Фрейндлих.

Отец знаменитой Алисы Фрейндлих. Он оставил яркий след в советском кинематографе и театре, сыграв в десятках спектаклей и фильмов.

1922: Александр III и стихи Демьяна Бедного

На памятнике Александру III на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) появилась надпись:

«Мой сын и мой отец при жизни казнены, А я прожил удел посмертного бесславья, Торчу здесь пугалом чугунным для страны, Навеки сбросившей ярмо самодержавья».

Это строки из стихотворения Демьяна Бедного.

Памятник простоял здесь до 1937 года, а затем был перемещен во двор Михайловского дворца.

1934: закрытие костела Святого Станислава

Согласно постановлению, Костел Святого Станислава был закрыт и передан под детский сад.

Немногие оставшиеся служители были арестованы. Позже здание сменило множество организаций, но в настоящее время оно возвращено католической церкви.

1945: возвращение сокровищ Эрмитажа

В Ленинград вернулись ценности Эрмитажа, вывезенные в эвакуацию в Свердловск.

Два железнодорожных эшелона доставили шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта, скифское золото и другие бесценные экспонаты.

Ценности заняли свои прежние места в Эрмитаже: 69 залов восстановили за 20 дней, а уже 8 ноября 1945 года помещения открыли для публики.