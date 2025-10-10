Как Демьян Бедный «оживил» памятник Александру III: чем запомнилось 10 октября в истории Петербурга

Один день и множество событий, которые формировали облик и дух города.
10 октября в разные годы запомнилось петербуржцам началом грандиозных строек, предостережениями о стихии, рождением великих артистов и возвращением бесценных сокровищ.
1705: рождение Адмиралтейской крепости
Как пишет panevin, началось строительство Адмиралтейской крепости именно в этот день 10 октября. Город получил еще одно оборонительное сооружение.
Крепость, включавшая земляные валы и бастионы, прикрывала Адмиралтейскую верфь. Остатки крепости существовали до начала XIX века, когда были срыты ее валы.
1874: первое штормовое предупреждение
В этот день в Российской империи впервые было объявлено штормовое предупреждение по Балтийскому морю.
Наводнение было небольшим, но у горожан появилась возможность заранее спланировать свои действия.
1909: рождение Бруно Фрейндлиха
В семье обрусевших немцев родился будущий народный артист СССР, актер театра и кино Бруно Артурович Фрейндлих.
Отец знаменитой Алисы Фрейндлих. Он оставил яркий след в советском кинематографе и театре, сыграв в десятках спектаклей и фильмов.
1922: Александр III и стихи Демьяна Бедного
На памятнике Александру III на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) появилась надпись:
«Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я прожил удел посмертного бесславья,
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья».
Это строки из стихотворения Демьяна Бедного.
Памятник простоял здесь до 1937 года, а затем был перемещен во двор Михайловского дворца.
1934: закрытие костела Святого Станислава
Согласно постановлению, Костел Святого Станислава был закрыт и передан под детский сад.
Немногие оставшиеся служители были арестованы. Позже здание сменило множество организаций, но в настоящее время оно возвращено католической церкви.
1945: возвращение сокровищ Эрмитажа
В Ленинград вернулись ценности Эрмитажа, вывезенные в эвакуацию в Свердловск.
Два железнодорожных эшелона доставили шедевры Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта, скифское золото и другие бесценные экспонаты.
Ценности заняли свои прежние места в Эрмитаже: 69 залов восстановили за 20 дней, а уже 8 ноября 1945 года помещения открыли для публики.