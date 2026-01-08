Алиса Фрейндлих открыла секрет ёлочного волшебства: какую игрушку она бережёт с детства

Актриса Алиса Фрейндлих поделилась воспоминаниями о своей самой дорогой новогодней игрушке, сообщает пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова.
В первую очередь она выделила любовь к живой ели, способной, по её словам, наполнить дом особенным зимним настроением.
Фрейндлих упомянула, что однажды её внук Никита принёс домой датскую сосну, которая не имела привычного хвойного аромата, но зато не осыпалась.
По словам артистки, приятные ощущения вызывает и тот момент, когда она достает свою коллекцию ёлочных украшений. Они хранятся в большой коробке, когда-то принадлежавшей её бабушке, и каждый раз напоминают ей о многочисленных праздниках из прошлого.
«Еще одно ни с чем не сравнимое удовольствие — доставать с антресолей игрушки, живущие в большой шляпной коробке, принадлежавшей еще моей бабушке.
Откроешь ее, и перед тобой развернется целая череда многочисленных новогодних елок, которые были в моей жизни», — поделилась она.
Фрейндлих также вспомнила новогодний утренник в детстве, когда на представлении в ТЮЗе ей дали возможность выбрать подарок. Девочка тогда выбрала ярко-красный шарик, который висел высоко на вершине ели, и ей по просьбе достали эту игрушку.
«Долгое время эта игрушка украшала все мои праздники, пока пять лет назад кот не своротил елку, охотясь за шарами и дождиком.
Разбилось много шариков, да и Бог с ними, а вот этот жалко. Это была потеря», — рассказала Фрейндлих.
