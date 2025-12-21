Уходит из БДТ, предпочитает жить не в Петербурге: как живет легендарная Алиса Фрейндлих в 91 год

В последние годы Алисе Фрейндлих практически не появляется в городе, который сделал её знаменитой. «Городовой» выяснил, где на самом деле живёт великая артистка и как проходит её жизнь сегодня.
Где поселилась Фрейндлих
Алиса Бруновна давно сменила шумный Петербург на тишину и сосновый воздух. Её пристанище — дача в знаменитом посёлке Комарово на берегу Финского залива.
Участок в 12 соток с домом в финском стиле она получила как почётный житель Северной столицы и теперь проводит там почти всё время. Соседи отмечают, что видят её редко — иногда она гуляет с дочерью, а в основном ведёт очень закрытый, камерный образ жизни.
Почему она ушла со сцены и чем живёт сейчас?
Весной 2025 года Фрейндлих окончательно закрыла свой последний спектакль в БДТ — «Лето одного года», где играла вместе с Олегом Басилашвили и дочерью Варварой. Актриса честно призналась, что сил на полноценную работу в театре больше нет.
Теперь её главная радость — семья и общение с правнуками. Внучка Анна иногда делится тёплыми кадрами, где прабабушка возится с малышами, ходит с ними на спектакли или просто танцует.
Дружба с Цискаридзе и редкие выходы в свет
Несмотря на затворничество, Фрейндлих остаётся в курсе культурной жизни. Её можно было недавно увидеть на концерте Хиблы Герзмавы и Владимира Спивакова. А ещё её связывает тёплая дружба с Николаем Цискаридзе.
Именно он помогал ей вжиться в роль балетного педагога для фильма «Большой», пуская на свои уроки в Академию Вагановой. Последние киноработы артистки (например, в фильме «Родители строгого режима») — тоже заслуга семьи: их продюсером выступил её внук Никита Владимиров.
Планы
Хотя сцену она покинула, в январе 2026 года поклонников ждёт редкая возможность личной встречи с легендой в рамках «Театральной гостиной» в театре Комиссаржевской.
