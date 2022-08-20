Счастливая случайность сыграла ключевую роль в истории.
Даже в период пандемии творческая элита умудрялась зарабатывать баснословные суммы.
Сухие статистические данные поднимают вопросы о совместимости пары.
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Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В «Аэрофлоте» решили приостановить оформление билетов на международные рейсы.
Заядлым театралам предстоит познакомиться с новой картиной, что покажут в «Мюзик-Холле» – «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов». Природа Норвегии и сказочные персонажи
Творчество Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича станет главным лейтмотивом XVII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». C 14 по 25 декабря Санкт-Петербургская филармония станет
27 мая, в среду, в 19.00 Санкт-Петербургский Дом музыки (наб. Мойки, 122) приглашает на концерт цикла «Вечера в Английском зале», программа которого посвящена Дню основания
«Дэвид Гарретт из тех личностей, которые еще при жизни становятся легендами» BBC «Гений! Виртуозный скрипач» Sunday Telegraph Звездный скрипач Дэвид Гарретт
30 ноября БОЛЬШАЯ СЦЕНА в 18:00 … Есть кем похвастаться! Михаил Черняк этот вечер проведет под девизом «Есть кем похвастаться!» А хвастаться он будет своими
В рамках акции Комитета по культуре Санкт-Петербурга к празднованию Дня города 27 марта «Театр для всех » План мероприятий 27 мая 2014 года. Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки
15 мая на сцене "Мюзик-Холла" состоится торжественная церемония вручения художественному руководителю и директору театра Фабио Мастранджело Ордена Звезды Италии. Награду музыкант примет
8 мая в Концертном зале Мариинского театра пятнадцатилетний пианист Даниил Харитонов даст сольный концерт после запоминающегося выступления на Московском Пасхальном фестивале. Один из самых
Презентация инструментов, подаренных Спецшколе-десятилетке Консерватории компанией Газпром-инвест. Двадцать два музыкальных инструмента ведущих мировых фирм-производителей (Bergerault, Buffet,
Программа мероприятий проекта «Культурная среда» на 14-20 апреля 2014 г. Площадка: Книжный Клуб «Парк Культуры и Чтения»», Невский пр., 46 21
22 марта 2014 года, суббота, 19.00 Большой Итальянский просвет Нового Эрмитажа Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ
Реквием Балет Бориса Эйфмана по мотивам поэмы А. А. Ахматовой на музыку Д. Д. Шостаковича, В. А. Моцарта Декорации: Семен Пастух, Зиновий Марголин Костюмы: Ольга Шаишмелашвили Свет: Борис
Реквием Балет Бориса Эйфмана по мотивам поэмы А. А. Ахматовой на музыку Д. Д. Шостаковича, В. А. Моцарта Декорации: Семен Пастух, Зиновий Марголин Костюмы: Ольга Шаишмелашвили Свет:
20 ноября, в среду, Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает в Зеркальной зал дворца Белосельских-Белозерских (Невский, 41) на общедоступный симфонический концерт цикла «Молодые