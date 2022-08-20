Все новости / Владимир Спиваков

Владимир Спиваков

Шоу-бизнес
Зрители поищут ответы на вечные вопросы во время спектакля «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов»
Заядлым театралам предстоит познакомиться с новой картиной, что покажут в «Мюзик-Холле» – «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов». Природа Норвегии и сказочные персонажи
02 окт 2017 09:50
Шоу-бизнес
Фестиваль «Площадь Искусств» посвятят Прокофьеву и Шостаковичу
Творчество Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича станет главным лейтмотивом XVII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». C 14 по 25 декабря Санкт-Петербургская филармония станет
30 ноя 2016 16:16
Шоу-бизнес
Юбилейный вечер актера и режиссера Молодежного театра на Фонтанке заслуженного артиста России Михаила Черняка
30 ноября БОЛЬШАЯ СЦЕНА в 18:00 … Есть кем похвастаться! Михаил Черняк  этот вечер проведет под девизом «Есть кем похвастаться!» А хвастаться он будет своими
20 ноя 2014 10:40
Шоу-бизнес
Сольный концерт пятнадцатилетнего пианиста Даниила Харитонова
8 мая в Концертном зале Мариинского театра пятнадцатилетний пианист Даниил Харитонов даст сольный концерт после запоминающегося выступления на Московском Пасхальном фестивале. Один из самых
07 май 2014 10:26
Шоу-бизнес
Борис Эйфман и Владимир Спиваков представят балет, посвященный 70-летию снятия блокады
Реквием Балет Бориса Эйфмана по мотивам поэмы А. А. Ахматовой на музыку Д. Д. Шостаковича, В. А. Моцарта Декорации: Семен Пастух, Зиновий Марголин Костюмы: Ольга Шаишмелашвили Свет: Борис
14 янв 2014 11:38
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