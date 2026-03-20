91-летняя Алиса Фрейндлих снова покоряет Петербург: премьера в БДТ уже в апреле

Звезда советского театра Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР, возобновляет выступления на сцене БДТ имени Товстоногова после годичного отсутствия.
Согласно информации «КП-Петербург», 8 апреля 2026 года она совместно с оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова исполнит на основной сцене театра программу «Она и музыка и слово» — сочетание литературы и музыки разных эпох, включая Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову и Марину Цветаеву.
Билеты на это событие появятся в продаже уже сегодня, 20 марта. Для 91-летней легенды сцены это особенно значимое возвращение: ранее она пропустила спектакль «Лето одного года», показанный в последний раз весной 2025 года.