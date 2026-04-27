Дыхание в спину: «Зенит» сократил дистанцию до лидера и возвращает интригу в РПЛ

Пока лидирует «Краснодар» с 60 очками.

Петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» показал, кто в доме хозяин. Матч против «Ахмата» не стал затяжной драмой. Болельщики едва успели занять свои места, как игра, по сути, была сделана.

Уже на 8-й минуте Александр Соболев открыл счёт. Видно, что форвард всё лучше вписывается в игру петербуржцев и начинает оправдывать доверие тренера.

Не успели грозненцы прийти в себя, как Луис Энрике на 11-й минуте вколотил второй мяч. После такого «нокаута» «Зенит» просто спокойно контролировал мяч до самого финального свистка.

Интрига в чемпионате накаляется

Эта победа была жизненно важна для Петербурга. Сейчас в Российской Премьер-Лиге разворачивается настоящая гонка за золото. Ситуация в таблице выглядит так:

«Краснодар» — 1 место (60 очков). «Зенит» — 2 место (59 очков).

Разрыв между первым и вторым местом — всего один балл. Любая ошибка конкурента может стать фатальной. «Зенит» набрал отличный ход и явно не намерен отдавать чемпионство без боя.

Что это значит для «Ахмата»?

Для клуба из Грозного это поражение не стало катастрофой. Команда крепко застряла в середине таблицы. Вылет им вряд ли грозит, но и до еврокубковых амбиций (если бы они были актуальны) далековато.

«Ахмат» пытался огрызаться, но разница в классе исполнителей на этот раз была слишком заметной.

Главное испытание впереди

До конца сезона осталось всего несколько туров, и каждый матч теперь как финал. Расслабляться подопечным Сергея Семака некогда.

Уже 2 мая «Зенит» отправится в Москву на битву с ЦСКА. Игры с «армейцами» всегда проходят тяжело, а на выезде — тем более.

Если петербуржцы хотят обойти «Краснодар», им нужно забрать в Москве три очка.