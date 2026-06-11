Крыши здесь - роскошь: почему в Египте много недостроенных домов - есть две причины

При посещении Египта российские туристы замечают интересный факт, который начинает будоражить сознание. У многих местных домов нет крыш, при этом они являются жилыми. В этих постройках живут целые семьи, обустраивают свой быт, но над их головами - только небо. Портал "Городовой" решил разобраться в причинах этого.
Уровень жизни местных
В Египте многие местные жители находятся за чертой бедности, поэтому им было бы сложно возводить дом целиком, так как крыша является недешевым удовольствием при строительстве жилья. Сюда же можно отнести и факт уклонения от налогов. В Египте действует правило, согласно которому человеку не нужно платить налог на жилье, если у дома нет крыши.
Благоприятный климат
В Египте жаркий климат, при этом дожди здесь идут крайне редко. Зимой погода также является очень комфортной, поэтому в таких условиях невозможно замерзнуть, сообщает портал TravelAsk.
Если вы видите, что из верхних этажей дома торчит арматура, то владелец намеревается достроить здание, но сделает это позже. Иногда дома приходится достраивать детям владельцев, если у них появятся деньги на это.
Где чаще всего встречаются дома без крыш
- Каир;
- Гиза;
- Хургада (старые кварталы);
- Шарм-эль-Шейх (старые кварталы).
Опыт автора
"Когда я первый раз увидела дома без крыши, то подумала, что здесь идет стройка. Была удивлена, когда узнала, что в них живут люди. Факт такого строительства показывает, сколько здесь проживает бедного населения", - рассказала Полина Аксенова.
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