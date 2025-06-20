«Ложка должна стоять»: секрет приготовления любимого блюда Пушкина — двойных щей

Такой суп готовили именно в зажиточных семьях.

Двойные щи — суп, который обожал сам Александр Сергеевич Пушкин. В те времена вместо картофеля использовалась репа, а обычные щи считались едой для бедны.

Зажиточные же семьи готовили особый вариант — двойные щи. Пушкин даже упоминал это блюда в своих произведениях.

Святослав Спиваков Шеф-повар Шеф-повар Святослав Спиваков поделился в «Городовым» рецептом того самого супа, который готовили во времена известного писателя.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Свинина или говядина 600 гр Вода 3 л Лук репчатый 2 шт Морковь 2 шт Репа 2 шт Томатная паста 2 ст.л. Белокочанная капуста 600 г Лавровый лист 1 штука Соль по вкусу Черный перец по вкусу Растительное масло для жарки Чеснок 2 зубчика Зелень по вкусу

Приготовление

Мясо крупно нарезать и залить водой; Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения; Уменьшить огонь до минимума и варить 60–90 минут; За это время очистить лук, морковь и репу; Лук мелко нарезать, а морковь и репу натереть на терке; Обжарить лук на растительном масле до мягкости; Добавить к луку морковь и жарить еще 2-3 минуты; Положить в сковороду репу и обжарить еще пару минут; Добавить к овощам томатную пасту и половник бульона из кастрюли; Перемешать и тушить все под крышкой 10 минут; Капусту нашинковать; Отправить капусту в бульон; Через 15 минут положить в кастрюлю тушеные овощи с томатной пастой; Довести суп до кипения и добавить лавровый лист, соль и перец; Варить все еще 10–15 минут; На ночь готовые щи поставить в морозилку; Утром суп разогреть; Процедить щи; Овощи протереть через сито; На полученном бульоне еще раз сварить щи; За пять минут до готовности добавить перетертые овощи от первых щей в кастрюлю; Добавить чеснок и зелень.

Такой способ приготовления делает суп особенно наваристым, насыщенным и густым — настолько, что в таких щах «ложка должна стоять».

Оригинальный рецепт двойных щей сохранился благодаря Владимиру Одоевскому — современнику Пушкина, писателю и кулинарному энтузиасту, который подробно описал этот рецепт.

Этот рецепт дает возможность сегодня попробовать тот самый вкус, который ценил великий поэт.