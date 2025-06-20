«Ложка должна стоять»: секрет приготовления любимого блюда Пушкина — двойных щей

Двойные щи — суп, который обожал сам Александр Сергеевич Пушкин. В те времена вместо картофеля использовалась репа, а обычные щи считались едой для бедны.
Зажиточные же семьи готовили особый вариант — двойные щи. Пушкин даже упоминал это блюда в своих произведениях.
Шеф-повар Святослав Спиваков поделился в «Городовым» рецептом того самого супа, который готовили во времена известного писателя.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Свинина или говядина
|600 гр
|Вода
|3 л
|Лук репчатый
|2 шт
|Морковь
|2 шт
|Репа
|2 шт
|Томатная паста
|2 ст.л.
|Белокочанная капуста
|600 г
|Лавровый лист
|1 штука
|Соль
|по вкусу
|Черный перец
|по вкусу
|Растительное масло
|для жарки
|Чеснок
|2 зубчика
|Зелень
|по вкусу
Приготовление
- Мясо крупно нарезать и залить водой;
- Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения;
- Уменьшить огонь до минимума и варить 60–90 минут;
- За это время очистить лук, морковь и репу;
- Лук мелко нарезать, а морковь и репу натереть на терке;
- Обжарить лук на растительном масле до мягкости;
- Добавить к луку морковь и жарить еще 2-3 минуты;
- Положить в сковороду репу и обжарить еще пару минут;
- Добавить к овощам томатную пасту и половник бульона из кастрюли;
- Перемешать и тушить все под крышкой 10 минут;
- Капусту нашинковать;
- Отправить капусту в бульон;
- Через 15 минут положить в кастрюлю тушеные овощи с томатной пастой;
- Довести суп до кипения и добавить лавровый лист, соль и перец;
- Варить все еще 10–15 минут;
- На ночь готовые щи поставить в морозилку;
- Утром суп разогреть;
- Процедить щи;
- Овощи протереть через сито;
- На полученном бульоне еще раз сварить щи;
- За пять минут до готовности добавить перетертые овощи от первых щей в кастрюлю;
- Добавить чеснок и зелень.
Такой способ приготовления делает суп особенно наваристым, насыщенным и густым — настолько, что в таких щах «ложка должна стоять».
Оригинальный рецепт двойных щей сохранился благодаря Владимиру Одоевскому — современнику Пушкина, писателю и кулинарному энтузиасту, который подробно описал этот рецепт.
Этот рецепт дает возможность сегодня попробовать тот самый вкус, который ценил великий поэт.