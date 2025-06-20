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«Ложка должна стоять»: секрет приготовления любимого блюда Пушкина — двойных щей

Опубликовано: 20 июня 2025 13:33
Двойные щи, Пушкин А.
«Ложка должна стоять»: секрет приготовления любимого блюда Пушкина — двойных щей
Городовой ру

Такой суп готовили именно в зажиточных семьях.

Двойные щи — суп, который обожал сам Александр Сергеевич Пушкин. В те времена вместо картофеля использовалась репа, а обычные щи считались едой для бедны.

Зажиточные же семьи готовили особый вариант — двойные щи. Пушкин даже упоминал это блюда в своих произведениях.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился в «Городовым» рецептом того самого супа, который готовили во времена известного писателя.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Свинина или говядина 600 гр
Вода 3 л
Лук репчатый 2 шт
Морковь 2 шт
Репа 2 шт
Томатная паста 2 ст.л.
Белокочанная капуста 600 г
Лавровый лист 1 штука
Соль по вкусу
Черный перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Чеснок 2 зубчика
Зелень по вкусу

Приготовление

  1. Мясо крупно нарезать и залить водой;
  2. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения;
  3. Уменьшить огонь до минимума и варить 60–90 минут;
  4. За это время очистить лук, морковь и репу;
  5. Лук мелко нарезать, а морковь и репу натереть на терке;
  6. Обжарить лук на растительном масле до мягкости;
  7. Добавить к луку морковь и жарить еще 2-3 минуты;
  8. Положить в сковороду репу и обжарить еще пару минут;
  9. Добавить к овощам томатную пасту и половник бульона из кастрюли;
  10. Перемешать и тушить все под крышкой 10 минут;
  11. Капусту нашинковать;
  12. Отправить капусту в бульон;
  13. Через 15 минут положить в кастрюлю тушеные овощи с томатной пастой;
  14. Довести суп до кипения и добавить лавровый лист, соль и перец;
  15. Варить все еще 10–15 минут;
  16. На ночь готовые щи поставить в морозилку;
  17. Утром суп разогреть;
  18. Процедить щи;
  19. Овощи протереть через сито;
  20. На полученном бульоне еще раз сварить щи;
  21. За пять минут до готовности добавить перетертые овощи от первых щей в кастрюлю;
  22. Добавить чеснок и зелень.

Такой способ приготовления делает суп особенно наваристым, насыщенным и густым — настолько, что в таких щах «ложка должна стоять».

Оригинальный рецепт двойных щей сохранился благодаря Владимиру Одоевскому — современнику Пушкина, писателю и кулинарному энтузиасту, который подробно описал этот рецепт.

Этот рецепт дает возможность сегодня попробовать тот самый вкус, который ценил великий поэт.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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