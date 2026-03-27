В каком театре играет Алиса Фрейндлих?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Новый путь на юг: из Петербурга запускают первый ежедневный автобус в Севастополь Город
Сажаю один раз — собираю годами: 10 неприхотливых овощей, которые кормят сами Полезное
Когда лучше играть свадьбу в 2026 году: советы астролога - всего несколько дней Полезное
«Нева Тревел» опережает сезон: путешествия по Петербургу по воде стартовали почти на две недели раньше Город
Чем интересен павильон «Три грации» в Павловске? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В каком театре играет Алиса Фрейндлих?

Опубликовано: 27 марта 2026 08:20
 Проверено редакцией
Global Look Press/Lantyukhov Sergey
Алиса Бруновна Фрейндлих — народная артистка СССР, одна из самых ярких актрис российского театра и кино. С 1983 года она служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге. Этот театр стал для неё вторым домом, где она создала ряд запоминающихся образов и продолжила блистать на сцене даже в преклонном возрасте.

БДТ — театр, ставший судьбой

Фрейндлих присоединилась к труппе БДТ в 1983 году после работы в Ленинградском театре имени В. Ф. Комиссаржевской (1957–1961) и Театре имени Ленсовета (1961–1983). В БДТ она воплотила на сцене такие роли, как:

  • Раиса в спектакле «Лето одного года» (по пьесе Эрнеста Томпсона «На Золотом озере»). Партнёром актрисы был Олег Басилашвили. Спектакль шёл на сцене БДТ 15 лет — с 2002 по 2017 год.
  • Персонаж в «Квартете» — спектакле по пьесе Рэймонда Муди.
  • Алиса в одноимённом спектакле.
  • Марья Александровна в «Дядюшкином сне» по Ф. М. Достоевскому.

Эти работы стали частью театральной легенды БДТ, а сама актриса — символом высокого актёрского мастерства.

Возвращение на сцену после перерыва

В 2026 году Алиса Фрейндлих вернулась на сцену БДТ после годового перерыва. 8 апреля она приняла участие в литературно-музыкальной программе «Она и музыка, и слово…». Вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова актриса исполнила произведения композиторов и поэтов разных эпох — от Баха и Шуберта до Чайковского и Рахманинова, а также стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилёва и Цветаевой. Этот вечер стал событием, объединившим музыку и поэзию в единое сценическое полотно.

Автор:
Пономарева Дарина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью