Все новости / Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили сыграют главных героев в спектакле «Лето одного года»
Любимые артисты Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили встретятся на сцене ДК «Выборгского» в спектакле «Лето одного года» и покажут зрителю историю Нормана и Этель Тэйеры,
07 мар 2018 17:19
Шоу-бизнес
Живописные портреты ленинградцев вошли в новый художественный каталог
Сегодня в Академии художеств представят альбом-каталог «Ленинградцы. Живописный портрет из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга», в него вошли портреты знаменитых горожан,
24 окт 2017 12:06
Шоу-бизнес
Олег Басилашвили станет первым гостем творческих вечеров в «Эрарте»
Встреча с Олегом Валериановичем Басилашвили станет первой в цикле творческих вечеров «Первые воспоминания» от культурно-образовательного проекта «Слушай сюда». Актёр расскажет гостям о детстве,
23 дек 2016 17:46
Шоу-бизнес
Ведущий драматический театр России отроет тайны закулисья
Впервые Большой драматический театр имени Товстоногова откроет таинственную жизнь по ту сторону сцены. Гостей ждёт история театра, которую нигде больше не расскажут, интересные факты об актёрах
20 июн 2016 18:00
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